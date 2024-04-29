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        3 yaşındaki çocuk yangında can verdi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:11
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        3 yaşındaki çocuk yangında can verdi
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        Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Yangında, evde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuktan C.T. (3) hayatını kaybetti.

        ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Ağır yaralı olarak kurtarılan E.T. (5) ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #yangın
        #Tekirdağ
        #ölüm
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