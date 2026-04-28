        Haberler Gündem Güncel 3 yaşındaki Yazgül Kaya uyurken bulundu | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Yazgül Kaya uyurken bulundu

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki Yazgül Kaya, evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta tarlada amcası tarafından bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:47 Güncelleme:
        Kayıp çocuk uyurken bulundu

        ANKA'nın haberine göre; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ve aile çevrede arama yaparken, küçük çocuk evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir tarlada uyur halde amcası tarafından bulundu.

        Bulunmasının ardından ambulansta kontrol edilen Yazgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
