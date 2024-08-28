Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

        30 Ağustos AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri: 30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı?

        Bu sene cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle gününü AVM'de değerlendirmek isteyen vatandaşlar "30 Ağustos Cuma günü AVM'ler açık mı, kaça kadaraçık olacak?" gibi soruların yanıtını ararken alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte 30 Ağustos AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 21:58 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün AVM'lerin çalışma durumunu ve saatlerini merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Cuma günü AVM'ler açık mı, kaça kadar? İşte detaylar...

        2

        30 AĞUSTOS CUMA AVM'LER AÇIK MI?

        Bilindiği gibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil sayılıyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle cuma gününü AVM'de değerlendirmek isteyen kişiler için AVM'lerin çalışma durumu belli oldu.

        3

        Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar rahatlıkla AVM'ye gidebilecek. 30 Ağustos'ta alışveriş merkezleri açık olacak. AVM'lerin çalışma saatleri kendi aralarında değişik gösterebildiğinden en net bilgiye gideceğiniz AVM'lerin destek hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi