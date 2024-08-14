30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Ulusal bayramlar arasında yer alan bu gün için birçok etkinlik düzenlenecek. Bu noktada ''30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil takvimi özellikle kamu ve özel sektör çalışanları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve öze sektör çalışıyor mu?
Ağustos ayına girilmesiyle beraber ‘’30 Ağustos resmi tatil mi?’’ sorusu gündeme geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Geri sayım devam ederken kamu ve özel sektör çalışanları başta olmak üzere vatandaşlar resmi tatil takvimini incelemeye başladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos resmi tatil günleri arasında yer almaktadır.
30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
30 Ağustos gününün resmi tatil olması sebebiyle hastane, noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olmaktadır.
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2024 yılında 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Böylelikle haftasonu çalışmayanlar, Cuma günü ile birlikte 3 gün izin yapmış olacak.
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.
KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma (1 gün)
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Pazartesi-Salı (1,5 gün)