30 Ağustos Zafer Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos'un Perşembe gününe (bugün) denk gelmesi gündeme, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta banka ve PTT'ler çalışıyor mu? sorularını getirdi. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair detaylar ve bugün banka ve PTT'ler çalışıyor mu? sorusunun cevabı...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türkiye'de resmi tatil günü olarak kabul ediliyor. Dolaysıyla bugün yani 30 Ağustos 2018 perşembe günü resmi tatil...

30 AĞUSTOS'TA BANKA VE PTT AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil yani tüm devlet kurumları ve bankalar kapalı. PTT'de devlet kurumu olduğu için bugün yani 30 Ağustos'ta kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

2018 RESMİ TATİLLERİ

30 Ağustos'un da geride kalmasıyola birlikte 2018 yılının son resmi tatilli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaldı. Pazartesi gününe denk gelecek olan 29 Ekim'de 3 gün tatil yapılacak.

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