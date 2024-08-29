Bu sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her resmi tatilde bazı kurumların çalışma saatlerinde geçici olarak değişiklik olabiliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ŞOK, BİM, A101, Migros ve Carrefor zincir marketler açık mı? İşte, detaylar...