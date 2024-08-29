30 Ağustos Zafer Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM, Migros ve Carrefour marketler açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında zincir marketlerin çalışma durumu ve mesai saatleri...
Bu sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her resmi tatilde bazı kurumların çalışma saatlerinde geçici olarak değişiklik olabiliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ŞOK, BİM, A101, Migros ve Carrefor zincir marketler açık mı? İşte, detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ŞOK MARKET AÇIK MI?
ŞOK zincir marketler, kesintisiz bir şekilde sabah saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet veriyor dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da açık olacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA MİGROS AÇIK MI?
Migros, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da kesintisiz hizmet verecek. Market sabah 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA CARREFEOUR AÇIK MI?
Carrefour da Zafer Bayramı'nda açık olacak. Market, sabah 08.00 ile akşam 21-22.00'ye kadar açık.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BİM AÇIK MI?
BİM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da sabah 09.00 akşam 21.00 olmak üzere hizmet verecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA A101 AÇIK MI?
A101 de 30 Ağustos Cuma günü sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olacak.