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        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, borsa işlem görecek mi? Zafer Bayramı'nda banka ve borsa kapalı mı, hizmet verecek mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda banka ve borsa açık mı, hizmet verecek mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelmesiyle bankaların ve borsanın çalışma saatleri araştırılıyor. Her resmi tatilde birçok kurumun mesai saatinde değişiklik oluyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar ve borsa açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:59
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        Yarın, tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı idrak edilecek. Bu kapsamda resmi tatil sayılan Zafer Bayramı'nda bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'ta bankaların ve borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar ve borsa açık mı? İşte, detaylar...

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        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?

        Borsa, resmi tatillerde ve hafta sonu hizmet vermiyor. Borsa 30 Ağustos'ta işleme kapalı ancak 2 Eylül Pazartesi itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

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        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

        Borsa gibi bankalar da resmi tatillerde ve hafta sonunda hizmet vermiyor. Bankalar da 2 Eylül Pazartesi günü normal mesai saatine dönecek.

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