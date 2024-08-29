Yarın, tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı idrak edilecek. Bu kapsamda resmi tatil sayılan Zafer Bayramı'nda bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'ta bankaların ve borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar ve borsa açık mı? İşte, detaylar...