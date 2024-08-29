30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, İZBAN ve Başkentray da Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sadece İBB sınırları içerisinde değil, Marmaray, Başkentray ve İZBAN'da da geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 30 Ağustos Cuma günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

30 Ağustos’ta İZBAN’dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarından (ESHOT, İzulaş, İzdeniz, İzmir metro ve tramvay) ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.