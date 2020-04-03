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30 Büyükşehir hangileri? Türkiye'nin 30 Büyükşehir listesi 2020

30 büyükşehir hangileri? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 30 büyükşehirin ardından merak konusu oldu. Peki, 30 Büyükşehir hangileri? İşte Türkiye'de 30 Büyükşehir listesi 2020...

30 Büyükşehir hangileri?

30 Büyükşehir hangileri? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma yasağına yönelik en dikkat çeken nokta ise 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamanın ardından 20 yaş altı gençler de yasak grubuna dahil edildi. İşte Türkiye'de 30 Büyükşehir listesi 2020...

TÜRKİYE'NİN 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi ve

Zonguldak Belediyesi

 

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