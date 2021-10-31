30 Ekim reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

30 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz haftaya ait Cumartesi reyting sonuçları ise şu şekilde: