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İstanbul’da faaliyet gösteren dakikalık araba kiralama girişimi TikTak, 2 milyon kiralama adedine ulaştığını açıkladı.

150 bin aktif kiralamacısı bulanan girişimin filosunda 30 farklı model ile 3 bin aracın bulunduğu kaydedildi.

Ağustos ayında 3 milyon dolarlık yatırım alan TikTak'ın, 2022’de araç parkını büyüterek yeni şehirlere açılmayı planladığı aktarılırken, girişimin ayrıca yeni hizmet modelleri ile faaliyet alanını genişletmeye de devam edeceği belirtildi.

TikTak’ın kurucusu Ersan Öztürk, "İnsanlar artık ürün ve hizmetlere ulaşabilmek için paylaşım ekonomisi modellerini gündelik hayatlarının bir parçası haline getirdiler. Araba satın almanın maliyeti, İstanbul’da ulaşımda yaşanan zorluklar, toplu taşımadaki yoğunluk ve yetersiz taksi sayısı TikTak’ı, hızla tercih edilen ulaşım yöntemi haline getirdi" dedi