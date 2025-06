30'lardan 70'lere her on yılda daha genç bir vücut: Uzun ömürlü form için her yaşa uygun egzersizler!

30'lardan 70'lere her on yılda daha genç bir vücut: Uzun ömürlü form için her yaşa uygun egzersizler!

30'lardan 70'lere her on yılda daha genç bir vücut: Uzun ömürlü form için her yaşa uygun egzersizler! Kas kaybı, eklem sorunları, enerji düşüşü... Yaş ilerledikçe hareketli kalmak zorlaşıyor gibi görünse de, her on yıl için farklı egzersiz stratejileri uygulayarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumak mümkün. Uzmanlar, 30'lardan 70'lere kadar her yaş grubunda uygulanabilecek etkili fitness ipuçlarını paylaşıyor!

Habertürk Giriş: 02.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 08:30 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL