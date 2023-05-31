Reyting sonuçları açıklanıyor... Dün akşam televizyon ekranlarında; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Survivor yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 30 Mayıs Salı 2023 dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...