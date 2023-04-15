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Haberler Gündem Trafik 30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında kullanılan bir motorlu taşıtın trafikte denetlenmesi ve hukuki, cezai sorumluluğunun belirlenmesi için kullanılan taşıt plakaları, araçların değişmez birer parçası olarak görülmektedir. Bir aracın resmi kurumlar tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan plakalar, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş siyah harf ve rakamlardan meydana gelmektedirler. Her bir araca özel olarak üretilen bu plakalar, aynı zamanda içerdikleri harf ve rakamlar aracılığıyla belirli bölgelerle ilişkilidirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

30 Nerenin Plakası? 30 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Her aracın kendisine özgü ve tek olan plakalar, taşıtların tescil belgesi olması sebebiyle birer kimlik kartı özelliği taşımaktadırlar. Peki, 30 nerenin plakası? Hakkâri ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

30 Plaka Numarası Hangi İlin?

30 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Hakkari’dir. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından ilk kez 1926 yılında il olan Hakkâri, daha sonra Van iline bağlansa da en nihayetinde 1936 tarihinde alınan bir kararla tekrar vilayet statüsü kazanmıştır.

Tıpkı, Türkiye’deki birçok vilayet gibi Hakkari’nin bir plaka koduna sahip olması da 1962 yılında mümkün olmuştur. 1962’de alınan bir karar ve çıkartılan bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 vilayete birer plaka kodu atanmış; Hakkâri de alfabetik sıralamadaki konumu gereği 30 plaka numarasını almıştır. İlk etapta 67 olan vilayet sayısının zaman içinde artmasına paralel olarak, plaka kodları da arttırılmış ve günümüzde bu sayı 81’e kadar ulaşmıştır.

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkâri ilinin yüzölçümü 7.228 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 275 bin 338’dir. Hakkari’de trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısına bakacak olursak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında verilerine göre bu sayı 8 bin 802 olarak saptanmıştır ve Hakkâri ili bu sayıyla, Türkiye’de en az kara taşıtının bulunduğu iller sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.

Hakkâri İlçeleri Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’de de kullanılan araç plakaları, illerin yanında şehre bağlı olan ilçeler hakkında da bize fikir vermektedir. Plakalarda il kodlarından hemen sonra gelen ve çeşitli harf ve harf gruplarından meydana gelen kısım, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Hakkâri ilinin merkez ilçeleri, Şemdinli ilçesi ve Yüksekova ilçesindeki araçların plakalarında yer alan harf ve harf gruplarını sizler için derledik. İşte, Hakkâri ilçelerinin plaka kodları:

Hakkâri Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 30 AC 001- 30 AZ 999
  • 30 VA 001 - 30 VZ 999
  • 30 D 0001 - 30 M 1000
  • 30 D 3001 - 30 M 4000
  • 30 M 0001 - 30 M 1000
  • 30 M 3001 - 30 M 4000
  • 30 T 0001 - 30 M 1000
  • 30 T 3001 - 30 M 4000
  • 30 S 0001 - 30 S 1000
  • 30 S 3001 - 30 S 4000

Şemdinli İlçesi Plaka Kodları:

  • 30 D 2001 - 30 D 2999
  • 30 T 2001 - 30 T 2999
  • 30 SA 001 - 30 SA 999
  • 30 SC 001 - 30 SC 271

Yüksekova İlçeleri Plaka Kodları:

  • 30 HA 001 - 30 HZ 999
  • 30 YA 001 - 30 YA 999
  • 30 D 1001 - 30 D 3000
  • 30 M 1001 - 30 M 3000
  • 30 S 1001 - 30 S 3000
  • 30 T 2021 - 30 T 3000
  • 30 T 1001 -30 T 3000
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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