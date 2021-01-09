Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

30 şelalenin bulunduğu Aydın'daki Deliçay Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde irili ufaklı 30 şelale ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi köprünün bulunduğu Deliçay Vadisi, doğa tutkunlarının ilgisini bekliyor

30 şelalenin bulunduğu Aydın'daki Deliçay Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
AA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alhisar Mahallesi'ndeki Deliçay Vadisi görkemli yapısı ve şelaleleriyle dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre dar ve patika yollardan geçilerek ulaşılan bölgede irili ufaklı 30 şelale yer alıyor. Vadi boyunca girintili çıkıntılı kayalıklarsa akan suyla birlikte misafirlerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Vadinin ortasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi köprü yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaptığı açıklamada, bölgenin yeni yeni keşfedilmeye başlandığını, buranın turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Şelalelerin arka arkaya sıralanmasının uzun bir seyir parkuru oluşturduğunu vurgulayan Tuncer, şöyle devam etti:

"Bunlardan belki en güzeli Alhisar Şelalesi. Valimiz Hüseyin Aksoy'un da ifade ettiği gibi Aydın'da turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Kuşadası ve Didim gibi önemli yaz turizm ilçelerimiz var. Buradaki turizm performansımızdan da son derece memnunuz. Dünyada turizm artık daha çok butik şekil almaya başladı. Kovid-19 pandemisi de buna etken olmuş olabilir. Bu anlamda daha küçük gruplarla özelleştirilmiş içeriklere sahip turizm konseptinin yerleştirilmesi de turizmin yılın 12 aya yayılmasına katkı sağlayacaktır."

Tuncer, "Şelalelerin tarihi Kemer köprüsüyle bütünleşmesi de aslında eşsiz bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Doğa harikası lokasyonları tanıtmak amacındayız. Burası mükemmel bir doğa manzarasını resmediyor. Doğaseverleri ve trekking sporlarına ilgi duyan turistlerimizin burayı kesinlikle görmelerini istiyoruz. Herkes gelsin ve manzaranın tadını çıkarsın" diye konuştu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ise özellikle doğaseverleri buraya çekmek için projeler geliştirmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretçilerden Muzaffer Çetinkaya da bölgeye birçok kez geldiğini belirterek, "Burada neredeyse her adımda bir şelaleyle karşılaşıyorsunuz. Gördüğümüz her şelalede ayrı bir güzellik ve manzara vardı. Hakikaten bu süreçte doğayla içe olmak çok keyif vericiydi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021'de evlenmek isteyenleri neler bekliyor?
YAŞAM2021'de evlenmek isteyenleri neler bekliyor?
Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler
YAŞAM1925'e kadar kullanıldı... İlgi çekiyor
Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
YAŞAMTürkiye'nin en yüksek göllerinden biri... Yüzeyi ...
36 yıl önce baraj suları altında kalmıştı... Gün yüzüne çıktı - Haberler
YAŞAM36 yıl önce baraj suları altında kalmıştı... Gün ...
Tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü
YAŞAMTIR'la çıkarıp kafeteryaya dönüştürdü
SON DAKİKA: 2 bin yıllık kaya mezar bakın kime ait çıktı!
YAŞAMTarlanın ortasında bulunuyor... Bakın kime ait çıktı!
Son dakika: Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu! Türkiye'den kimler var? - Fotoğraf
YAŞAMDünyanın en yakışıklı 100 ismi!
Gizemini duyan oraya gidiyor! Yer çekiminin olmadığı iddia ediliyor - Haberler
YAŞAMGizemini duyan oraya gidiyor! Yer çekiminin olmadığı ...
Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
YAŞAMBolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Yok gibi görünen doğal kış makyajı nasıl yapılır?
YAŞAMDoğal görünümlü kış makyajının püf noktaları