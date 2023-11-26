30'una giren Hande Erçel kostümüyle göz kamaştırdı! Ünlü ismin pozlarına övgü yağdı!

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde boy gösteren Hande Erçel, geçtiğimiz akşam verdiği büyük parti ile 30. yaş gününü kutladı. Sevdiği tüm arkadaşları ile birlikte kostümlü bir partide eğlenen Erçel, pozlarıyla gündem oldu.

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Bambaşka Biri adlı dizide Burak Deniz ile birlikte başrolü paylaşan Hande Erçel, 30. yaş günü için iki kostüm tercih etti. Partiye ünlüler camiası da akın etti. Davete katılan ünlü isimler kendi kostümlerini sosyal medyada yayınlasalar da kimse Hande Erçel'i paylaşmadı. Bunun sebebinin ise Hakan Sabancı olduğu iddia edildi.