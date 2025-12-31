Yılın son günü olan 31 Aralık’ta bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Perşembe resmî tatiller kapsamında kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verecek. Resmî tatilden bir önceki gün olan 31 Aralık’ta bankaların durumu sorgulanıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, 31 Aralık 2025 bankaların çalışma durumu