Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık (bugün) bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

        Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

        Banka çalışma saatleri 31 Aralık Çarşamba yılın son günü merak ediliyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, hesapları düzenlemek ya da yıl sonu ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Garanti, TEB, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bankaların çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak resmi tatilde devlet kurumları kapalı olduğu biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın son günü olan 31 Aralık’ta bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Perşembe resmî tatiller kapsamında kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verecek. Resmî tatilden bir önceki gün olan 31 Aralık’ta bankaların durumu sorgulanıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, 31 Aralık 2025 bankaların çalışma durumu

        2

        31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

        31 Aralık Çarşamba bankalar tatil olmayacak. Şubeler hizmet vermeye devam edecek.

        1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        1 Ocak 2026 resmi tatil olduğundan dolayı bankalar kapalı olacak.

        3

        RESMİ TATİLLER

        1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

        19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

        23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

        29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

        15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        "Uzay limanının ilk etap yapım faaliyetleri başladı"
        "Uzay limanının ilk etap yapım faaliyetleri başladı"
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı
        Volodimir Zelenskiy: Kimse oraya saldırmadı