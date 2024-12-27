31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, okul var mı?
Yılbaşından bir gün önce 31 Aralık'ta okullar tatil mi merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde okul, hastane ve bazı kurumlar kapalı oluyor. 1 Ocak resmi tatil sayıldığı için okullar kapalı olacak. Peki 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, okul var mı?
Bu sene 31 Aralık Salı gününe yani hafta içine denk geliyor. 1 Ocak’ta ise resmi tatil dolasıyla pek çok yer kapalı olacak. Yeni yıla dinlenerek ve küçük bir tatille girmek isteyen çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, kamu ve özel sektör çalışacak mı?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Salı yarım gün tatil olmayacak. Yılbaşının bir gün öncesi 31 Aralık günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor.
31 ARALIK OKULLAR, İŞYERLERİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşlarımızın dinlenmesine ve yeni yıla huzur içinde başlamasına olanak tanıyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör şirketi bu tarihte faaliyet göstermemektedir.
Ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık'ta tüm işletmeler tam gün mesai yapar. Resmi tatil, 1 Ocak'ta, yani Yılbaşı Günü'nde başlar.
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