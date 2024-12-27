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        31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, okul var mı?

        Yılbaşından bir gün önce 31 Aralık'ta okullar tatil mi merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde okul, hastane ve bazı kurumlar kapalı oluyor. 1 Ocak resmi tatil sayıldığı için okullar kapalı olacak. Peki 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, okul var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:53
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        Bu sene 31 Aralık Salı gününe yani hafta içine denk geliyor. 1 Ocak’ta ise resmi tatil dolasıyla pek çok yer kapalı olacak. Yeni yıla dinlenerek ve küçük bir tatille girmek isteyen çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, kamu ve özel sektör çalışacak mı?

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        31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık Salı yarım gün tatil olmayacak. Yılbaşının bir gün öncesi 31 Aralık günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

        31 ARALIK OKULLAR, İŞYERLERİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşlarımızın dinlenmesine ve yeni yıla huzur içinde başlamasına olanak tanıyor.

        Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör şirketi bu tarihte faaliyet göstermemektedir.

        Ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık'ta tüm işletmeler tam gün mesai yapar. Resmi tatil, 1 Ocak'ta, yani Yılbaşı Günü'nde başlar.

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        2025 RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

        Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

        Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

        Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

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