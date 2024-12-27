31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, okul var mı?

Bu sene 31 Aralık Salı gününe yani hafta içine denk geliyor. 1 Ocak’ta ise resmi tatil dolasıyla pek çok yer kapalı olacak. Yeni yıla dinlenerek ve küçük bir tatille girmek isteyen çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, kamu ve özel sektör çalışacak mı?