31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
Yılın son gününe girilirken 31 Aralık'ın çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geldi. Yeni yıl öncesi planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca çalışan, öğrenciler ve işverenler, "31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Aralık'ın tatil durumu ve kimleri kapsadığına dair merak edilen ayrıntılar…
2026’ya kısa bir süre kala resmi tatil takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı hazırlıklarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle 31 Aralık’ın yarım gün olup olmadığını sorguluyor. Mevzuata göre 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, yılın son günü için uygulanacak çalışma düzeni kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, kimler için geçerli? İşte konuya dair detaylar…
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.