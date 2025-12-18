Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman?

        31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

        Yılın son gününe girilirken 31 Aralık'ın çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geldi. Yeni yıl öncesi planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca çalışan, öğrenciler ve işverenler, "31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Aralık'ın tatil durumu ve kimleri kapsadığına dair merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026’ya kısa bir süre kala resmi tatil takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı hazırlıklarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle 31 Aralık’ın yarım gün olup olmadığını sorguluyor. Mevzuata göre 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, yılın son günü için uygulanacak çalışma düzeni kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, kimler için geçerli? İşte konuya dair detaylar…

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        3

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici