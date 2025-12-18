2026’ya kısa bir süre kala resmi tatil takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı hazırlıklarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle 31 Aralık’ın yarım gün olup olmadığını sorguluyor. Mevzuata göre 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, yılın son günü için uygulanacak çalışma düzeni kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, kimler için geçerli? İşte konuya dair detaylar…