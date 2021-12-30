Yılbaşı için geri sayım sürüyor. Yeni yıla saatler kala, "31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü tatil?" sorusu, milyonlarca vatandaşın merak ettikleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, yeni yıl bu sene hafta sonuna denk geliyor. Hâl böyle olunca, yılbaşı tatili için de planlar yapılıyor. 2022 Resmi Tatiller takvimi duyurulurken 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün olacak konusu netlik kazandı. Buna göre, yılbaşı tatili toplamda bir gün olacak. Peki, 31 Aralık yarın resmi tatil mi, yarım gün mü tatil olacak? İşte, merak edilen soruların detaylı cevapları;