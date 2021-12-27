Yılbaşı günü (1 Ocak) okullar tatil mi? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu nedenle 31 Aralık tatil değildir, 31 Aralık'ta çalışanlar mesailerine devam ederken öğrenciler de okullarına gidecek.

2022 YILI RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.