31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi?
Yeni yıl heyecanı başlarken 31 Aralık tatil mi merak ediliyor. 2025 takvimi başında yer alan yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı tatili kutlanacak. Ülke genelinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenecek. Hafta içine denk gelen 31 Aralık-1 Ocak'ta yıllık izinleriyle resmi tatilleri birleştirmek isteyenler ise yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu ve hangi güne geldiğini araştırıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte 2025 yılbaşı tatiline ilişkin bilgiler…
1 Ocak yılbaşından bir gün öncesi 31 Aralık ‘ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. Özel ve kamu kurumlarında çalışanlar ise yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini ve kaç gün süreceğini araştırıyor. Yılbaşı tatili resmi tatil olduğundan 1 Ocak’ta kamu kurumları kapalı oluyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi, kaç gün tatil?
2025 YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?
Yılbaşı tatili her yıl 31 Aralık tarihini 1 Ocak’a bağlayan gece kutlanmaktadır. 2024 yılında 31 Aralık tarihi Salı gününe, 2025 yılında 1 Ocak ise Çarşamba gününe denk gelmektedir.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre 31 Aralık resmi tatil değildir. 2024 yılında 31 Aralık Salı günü yarım gün olmayacak.
31 ARALIK OKULLAR, İŞYERLERİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşlarımızın dinlenmesine ve yeni yıla huzur içinde başlamasına olanak tanıyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör şirketi bu tarihte faaliyet göstermemektedir.
Ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık'ta tüm işletmeler tam gün mesai yapar. Resmi tatil, 1 Ocak'ta, yani Yılbaşı Günü'nde başlar.
YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre 1 Ocak Yılbaşı resmi tatildir.
2025 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba