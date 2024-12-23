31 Aralık televizyon kanallarında neler var? Yılbaşı gecesi yayınlanacak olan programlar listesi

STAR TV: ALİCE MÜZİKALİ

Star TV yılbaşı gecesi senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya’lı “Alice Müzikali”ni TV’de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

TV8: O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü tv8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak.

KANAL D: ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

Yılbaşı akşamı “Şarkılar Bizi Söyler” Kanal D ekranlarında yayınlanacak.