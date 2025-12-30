31 ARALIK 2025 İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Beyoğlu’nda kapanacak yollar:

İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),

Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),

İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)

Alternatif güzergâhlar:

Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,

Meclis-i Mebusan Caddesi,

Mete Caddesi,

İnönü Caddesi,

Kemeraltı Caddesi,

Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,

Tersane Caddesi,

Evliya Çelebi Caddesi.