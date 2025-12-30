31 Aralık ve 1 Ocak günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor! İstanbul'da hangi yollar kapanacak?
İstanbul Valiliği, 31 Aralık Çarşamba günü ve 1 Ocak Perşembe günü İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yılbaşı kutlamaları ve Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı sebebiyle Beyoğlu, Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş'taki bazı yollar 14.00 itibarıyla kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar "İstanbul'da 31 Aralık ve 1 Ocak günü hangi yollar kapatılacak?" sorusunun cevabını arıyor. İşte İstanbul'da kapatılacak yollar listesi haberimizde...
İstanbul’da 31 Aralık ve 1 Ocak günü Beyoğlu, Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar kapatılacak. Yılbaşı kutlamalarının trafiği olumsuz etkilemesi sebebiyle, belirlenen yollar 14.00’den itibaren programların bitimine kadar kapalı kalacak. Peki İstanbul’da hangi yollar, ne zaman kapatılacak, alternatif güzergâhlar neler? İşte 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul’da kapatılacak yollar listesi...
İSTANBUL’DA YILBAŞI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BAZI YOLLAR KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba günü yılbaşı tedbirleri, 1 Ocak Perşembe günü ise Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek “Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı” dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
31 ARALIK 2025 İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Beyoğlu’nda kapanacak yollar:
İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),
Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),
İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),
Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)
Alternatif güzergâhlar:
Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,
Meclis-i Mebusan Caddesi,
Mete Caddesi,
İnönü Caddesi,
Kemeraltı Caddesi,
Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,
Tersane Caddesi,
Evliya Çelebi Caddesi.
Şişli’de kapanacak yollar:
Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar.
Alternatif güzergâhlar:
Teşvikiye Caddesi,
Valikonağı Caddesi,
Rumeli Caddesi,
Halaskargazi Caddesi,
Cumhuriyet Caddesi.
Beşiktaş’ta kapanacak yollar:
Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar.
Alternatif güzergâhlar:
Yeşilpınar Sokak,
Yol Sokak,
Ahmet Adnan Saygun Caddesi.
Kadıköy’de kapanacak yollar:
Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alternatif güzergâhlar:
Söğütlüçeşme Caddesi,
Dr. Esat Işık Caddesi,
Rıhtım Caddesi,
Çetin Emeç Bulvarı,
Abdulkadir Noyan Sokak.
1 OCAK 2026 İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Fatih'te kapanacak yollar:
Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar (22.00 itibari ile kapanacaktır),
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif güzergâhlar:
Atatürk Bulvarı,
Unkapanı Köprüsü.
Beyoğlu’nda kapanacak yollar:
Meclisi Mebusan Caddesi (Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
Bankalar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Tersane Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Necatibey Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alageyik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Yüksek Kaldırım Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Kemeraltı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif güzergâhlar:
Refik Saydam Caddesi,
Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe İstikameti,
Unkapanı Köprüsü.