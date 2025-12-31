Yeni yıl hazırlıkları devam ederken 31 Aralık borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor.

1 Ocak 2026 resmi tatiller arasında yer alıyor. Yılbaşı günü olan 31 Aralık günü ise Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatillerde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara verdiğinden ''Bugün Borsa açık mı, kaça kadar açık?'' soruları yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık Çarşamba bugün Borsa İstanbul tatil mi, kapalı mı, işlem yapılır mı? İşte, detaylar