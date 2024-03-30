Yerel Seçim 2024 için geri sayım başladı. Türkiye genelinde vatandaşlar toplam 206 bin 516 sandıkta oylarını kullandı. Seçmen, büyükşehirlerde “büyükşehir belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ve “muhtarlık ve ihtiyar heyeti”, büyükşehir haricindeki illerde ise “il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oylarını kullanacak. Türkiye genelinde 17.00’da sona erecek olan oy verme işleminin hemen ardından ise sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlanacak. Bu noktada gözler, sandıklardan gelecek sonuçlara ve hangi ilde, hangi adayın isminin öne çıktığına çevrilecek. Haberturk.com seçim sayfasında seçim sonuçlarını anbean, anlaşılır ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.