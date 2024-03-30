Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları – 31 Mart yerel seçimi belediye başkan adayları listesi- Hangi belediye başkanı nerede aday oldu

        31 Mart Yerel Seçimi il belediye başkan adayları

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde tüm Türkiye sandık başına giderek belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını seçecek. 32 ilde 07.00- 16.00, kalan illerde ise 08.00- 17.00 arasında gerçekleşecek oy verme işleminin ardından tüm sandıkları açılacak ve oylar sayılacak. Oy sonuçlarına göre belediye başkanları da belirlenmiş olacak. İşte toplam 34 partinin yarışacağı belediye başkanlığı yarışında parti adaylarının bilgileri ve seçim sonuçlarını takip edebileceğiniz ekranlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yerel Seçim 2024 için geri sayım başladı. Türkiye genelinde vatandaşlar toplam 206 bin 516 sandıkta oylarını kullandı. Seçmen, büyükşehirlerde “büyükşehir belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ve “muhtarlık ve ihtiyar heyeti”, büyükşehir haricindeki illerde ise “il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oylarını kullanacak. Türkiye genelinde 17.00’da sona erecek olan oy verme işleminin hemen ardından ise sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlanacak. Bu noktada gözler, sandıklardan gelecek sonuçlara ve hangi ilde, hangi adayın isminin öne çıktığına çevrilecek. Haberturk.com seçim sayfasında seçim sonuçlarını anbean, anlaşılır ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.

        2

        İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI PUSULADA HANGİ SIRADA YER ALIYOR?

        34 siyasi partinin katıldığı 31 Mart seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

        "AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

        3

        İŞTE İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

        Adana Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Suseven

        Ali Geçioğlu

        Ayyüce Türkeş Taş

        Azad Seyitoğlu

        Ethem Eke

        Eyyup Kebude

        Fatih Mehmet Kocaispir

        Hakan Buldu

        Hamza Milli

        Hüseyin Acarlar

        Kazım Kürşad Erdil

        Kubilay Altuntaş

        Mahfuz Güleryüz

        Mehmet Fer

        Mehmet Turan Bayburt

        Melek Çatalbaş

        Zeydan Karalar

        Veli Şahin

        Umut Yanar

        Süleyman Kart

        Sezgin Doğan Gürocak

        Sevil Aracı

        Serdar Doğan

        Selahattin Baysal

        Salih Demir

        Adıyaman Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Tutdere

        Ahmet Özalp

        Ali Bereket

        Berin Eren

        Besiri Atci

        Erkan Boztemir

        Gülsüm Sarıoğlu

        Haşim Asnuk

        İz Yücedağ

        Mahmut Gezer

        Mehmet Ayaz

        Mehmet Bahattin Bilgin

        Mehmet Gökçen

        Mehmet Göksu

        Mehmet Sait İncearık

        Mustafa Kabarcık

        Mustafa Yetiş

        Nazif Atalay

        Osman Kaya

        Ziya Polat

        Sedat Ünal

        Özer Çelik

        Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Olcay Akıncı

        Alper Yağcı

        Bedri Böyük

        Beytullah Karataş

        Burcu Köksal

        Burkahan İngeç

        Büşra Nur Arslantürk

        Ceren Soner

        Hikmet Bülbül

        Hüseyin Ceylan Uluçay

        Mehmet Akyol

        Ömer Sarıgül

        Ömer Tarım

        Zehra Yalçın

        Yusuf Özçam

        Tarık Tunç

        Tamer Kayışoğlu

        Şükrü Sarıdere

        Sezer Küçükkurt

        Sami Akbulut

        Salim Tuluk

        Ağrı Belediye Başkan Adayları

        Ayda Nur Gül

        Ayhan Keskin

        Ayten Erat

        Beycan Tanırğan

        Erkan Bulut

        Hazal Aras

        Jinda Daş

        Mehmet Salih Aydın

        Mehmet Şirin Timur

        Mehmetşafi Erim

        Metin Aydemir

        Muhammet Arif Yılmaz

        Murat Gök

        Nuri Kaya

        Sedat Şahbal

        Şahin Bozdoğan

        Özcan Gök

        Aksaray Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Karaman

        Evren Dinçer

        Feti Beyazelma

        Hasan Hüseyin Övüç

        İrfan Çıtak

        Kıymet Temel

        Levent Atasoy

        Levent Serdar Şahin

        Murat Erdoğan

        Mustafa Tuğrul Karacaer

        Necati Coşkuner

        Nevin Yüce

        Nihat Özdemir

        Öncü Uysal

        Vahit Belge

        Taner Günaydın

        Soner Çetin

        Serdar Kasal

        Salim İçli

        Saliha Atmaca

        Peyruze İpek Gültekin

        Pelinsu Yıldırım Demir

        Amasya Belediye Başkan Adayları

        Bayram Çelik

        Can Zorlu

        Cenker Ertuş

        Deniz Yılmaz

        Ercan Turan

        Erhan Çiger

        Fatma Ayan

        Hamit Kaplan

        Mehmet Ali Keştan

        Mehmet Uyanık

        Murat Köse

        Mustafa Faruk Çınar

        Yusuf Ziyaattin Cenik

        Turgay Sevindi

        Tevhide İlkim Arpacıoğlu

        Şükrü Conkar

        Seyit Ali Atılgan

        Serpil Sevim

        Semra Sökme

        Sefer Kılıç

        Ankara Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Demiryürek

        Ali Ufuk Arikan

        Cafer Güneş

        Celal Mümtaz Akıncı

        Cengiz Topel Yıldırım

        Fazlı Taşkan

        Figen Topal

        Gültan Kışanak

        Hüseyin Bartu Soral

        Korkut Cesur

        Lokman Cengiz

        Mansur Yavaş

        Mehmet Selim Çetin

        Murat Yardımcı

        Mustafa Sanğu

        Zafer Burak Hasar

        Yunus Murat Güztoklusu

        Utku Reyhan

        Turgut Altınok

        Tuvana Naz Ketene

        Suat Kılıç

        Suat Karaman

        Serkan Ünver

        Salih Koç

        Antalya Belediye Başkan Adayları

        Abdulbaki Özdemir

        Ali İhsan Yıldırım

        Ali Songül

        Ayhan Uzun

        Elif Bilen Taş

        Emine Büyüknohutçu

        Ersan Bilgin

        Hakan Şaklar

        Hakan Tütüncü

        Hasan Hüseyin Ataşoğlu

        Kemal Bülbül

        Kıvanç Çetinkaya

        Mehmet İlteber Bahadır

        Mevlüt Yakışıklı

        Muhittin Böcek

        Nazlı Ece Mutlu

        Nesrin Ünal

        Nimet Çakılkaya

        Oğuz Ersöz

        Osman Koç

        Osman Turgut

        Osman Yıldırım

        Ümit Özkurt

        Sultan Bayram

        Serdar Üsküplü

        Seda Kul

        Sadettin Gündüz

        Ardahan Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Cemil Arcan

        Azize Yildırım

        Eren Çoban

        Erhan Çoban

        Faruk Demir

        Halil Kaçar

        İhsan Polat

        Levent Pehlivan

        Muğdat Turan

        Oktay Dursun

        Ozan Kaya

        Zafer Alpaslan

        Yunus Baydar

        Uğur Nazik

        Rabianur Ağar

        Özcan Çataltepe

        Artvin Belediye Başkan Adayları

        Akif Akyıldız

        Atakan Özbayrak

        Aynur Şahin

        Başak Bayram

        Bilgehan Erdem

        Cihan Demirci

        Demirhan Elçin

        Efkan Duman

        Fırat Büyük

        Gökhan Aktan

        Gültekin Soydan

        Levent Serhan

        Mehmet Kocatepe

        Nuri Keskin

        Okan Kurt

        Ümit Koçak

        Ümit Er

        Aydın Belediye Başkan Adayları

        Abdulbaki İnce

        Ali Özaydın

        Bülent Çam

        Cemil Köroğlu

        Cenbeli Güler

        Fatih Karahan

        Hüseyin Cihan Baykara

        Hüseyin Turgut

        Mehmet Temel

        Muharrem Demirbilek

        Mustafa Savaş

        Nail Kaplı

        Zühre Genişel

        Suzan Koç

        Sibel Yeniocak

        Serdal Bulut

        Seçil Mumcuoğlu

        Salih Şinasi Yegen

        Sabahattin Kerik

        Rojda Dolgun

        Özlem Çerçioğlu

        Özer Kayalı

        Balıkesir Belediye Başkan Adayları

        Abdulhalim Koç

        Abdullah Levent Tüzel

        Ahmet Akın

        Arif Deniz

        Ejder Onursal

        Emre Albayrak

        Eyüp Baş

        Gizem Kurtyiğit

        Mahir Bakan

        Mehmet Rauf Kocaman

        Mehmet Salih Dindarik

        Mutlu Aksoy

        Ömür Yar

        Onur Yıldız

        Yücel Yılmaz

        Turhan Çömez

        Tuğhan Çağlayan

        Tanju Akçe

        Şeref Kafa

        Ramazan Şakşak

        Bartın Belediye Başkan Adayları

        Atınç Günal

        Faruk Tutkun

        Gülcan Karadaş

        Gürhan Eryol

        Gürsel Gerin

        Hasan Bekşen

        Hasan Kalaycı

        Hasan Kılınç

        Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

        Muhammet Rıza Yalçınkaya

        Nurhayat Akkuş

        Zafer Bulur

        Yusuf Aksoy

        Yasin Başaran

        Yasemin Dora Kurtkaya

        Selahattin Ardıç

        Ramazan Karaduman

        Batman Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Polat

        Abdülmelik Özdemir

        Adil Sebati Ceylan

        Adnan Şahin

        Ahmet Göktekin

        Ahmet Güneş

        Bayram Koca

        Büşra Aslan

        Celal Deniz

        Erdi Işık

        Ferhat Konuk

        Ferhat Sezgin

        Gülüstan Sönük

        Hasan Sünük

        Hüseyin Seyidoğlu

        Mehmet Onat

        Muazzez Baktaş

        Muhyettin Karabulut

        Yusuf Işık

        Tahir Zaman

        Şükrü Aydın

        Serkan Ramanlı

        4

        Bayburt Belediye Başkan Adayları

        Bekir Kocabey

        Berivan Kart

        Burak Hanbeyoğlu

        Can Kurban Arslan

        Fatih Burak

        Hakan Turan

        Hasan Sabri Çelik

        Hükmü Pekmezci

        Kubilay Erel

        Kürşat Turgut

        Maşallah Oruçoğlu

        Mehmet Emir

        Mehmet Kısa

        Mete Memiş

        Mustafa Güncan

        Nagihan Uluca

        Yüksel Bedir

        Yılmaz Kırıcı

        Tülay Kılınç

        Şaban Ayan

        Bilecik Belediye Başkan Adayları

        Burçin Acar

        Cafer Arslanboğa

        Devrim Serin

        Engin Muslu

        Ercan Yağan

        Ethem Ersöz

        Göksel Aydın

        Gülşen Yıldızan

        Hüseyin Korkman

        Kadir Emre

        Kemal Bige

        Mehmet Altın

        Melek Mızrak Subaşı

        Mustafa Yaman

        Ömer Ege

        Yaprak Erdem Kunt

        Tahir Karaaslan

        Serkan Namlıoğlu

        Serap Bayraktutan

        Selçuk Filoğlu

        Bingöl Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Uçar

        Aydın Bürçün

        Ayten Argış

        Bayram Örnek

        Burak Masat

        Erdal Arıkan

        Erkan Tümen

        İbrahim İniş

        Mehmet Eser

        Mehmet Fatih Ay

        Mehmet Ziya Buyankara

        Mesut Günaydın

        Mustafa Kaya

        Yunus Emiroğlu

        Yücel Dara Gökel

        Vedat Gönlüaçık

        Remzi Güçlü

        Bitlis Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Mallı

        Celalettin Mermer

        Cengiz Karakaya

        Çiğdem Mercan

        Cihan Mert

        Emrah Yurci

        Engin Çaydan

        Fikret Bakır

        Halil Maşa

        Haluk Mutlu

        İsa Eskin

        Mehmet Nezir Karabaş

        Mertcan Eribol

        Mücahit Arslan

        Neslihan Çeliktenyıldız

        Nesrullah Tanğlay

        Şeyhmus Özkaplan

        Selim Soyugüzel

        Bolu Belediye Başkan Adayları

        Aslı Nur Yılmaz

        Azize Ergün

        Burcu Kurtoğlu

        Elvan Coşkun

        Faruk Bayrakdar

        Gürseli Kara

        İlhan Durak

        İlkay Bayrak

        İsa Sayın

        Latif Ural

        Makfure Tunç

        Mansur Şen

        Muhammed Emin Demirkol

        Mustafa Yağcı

        Nadir Gürkan Yetkin

        Veli Saçılık

        Tanju Özcan

        Şükrü Deniz

        Sevil Değirmenci

        Şerafettin Yalçın

        Burdur Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Sarı

        Adnan Ersan

        Ali Orkun Ercengiz

        Cennet Sevinç

        Emrecan Erçin

        Fatma Arslan

        Fehmi Gönül

        Gazi Can

        Kader Ünal

        Kamil Ufuk Şahin

        Kemal Karlı

        Mehmet Mutlu

        Mehmet Şimşek

        Muhammet Taşkın

        Mustafa Dinçer

        Mustafa Tıbık

        Namık Kemal Özkan

        Ufuk Kazancı

        Recep Oğuz

        Bursa Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Önder

        Alinur Aktaş

        Atilla Subaşı

        Ayhan Keser

        Bayram Kazancı

        Cem Yıldız

        Erol Çevik

        Hasan Aydın

        İhsan Seylan

        İkram Akkaya

        İlhan Çetin

        Mahmut Bayram

        Mehmet Emin Türkmen

        Metin Yıldırım

        Mustafa Bozbey

        Mustafa Enver Yılmaz

        Nasır Yıldız

        Nazif Kara

        Osman Tohumcu

        Zeki Kahraman

        Zafer Sicimoğlu

        Yüksel Selçuk Türkoğlu

        Serkan Kalkan

        Selma Gürkan

        Sedat Yalçın

        Sedat Muğurtay

        Ruşen Sever

        Çanakkale Belediye Başkan Adayları

        Alaaddin Burak Kunt

        Atalay Seçkin

        Atilla Şenol

        Bektaş Akkuş

        Bilge Gündüz

        Cahit Bolelli

        Cahit Mayda

        Canan Aytaç

        Davut Gazi Benli

        Doğukan Çetin

        Emre Kocabıyık

        Halil Ağırgöl

        Hasan Güreci

        Hatem Su Bayar

        İbrahim Halil Sipahi

        Jülide İskenderoğlu

        Mevlüt İşbilir

        Muhammed Yusuf Oktuay

        Muharrem Erkek

        Vahap Özsüer

        Sevim Yılmaz Kırnıç

        Serkan Özbakır

        Şaban Sarı

        Çankırı Belediye Başkan Adayları

        Baki Çelik

        Gökhan Taşcı

        Hakan Çelik

        Hüseyin Filiz

        İlhan Tekin

        İsmail Hakkı Esen

        Kadir Çalışkan

        Kasım Gümüş

        Mahmut Yiğit

        Mehmet Ali Karamemiş

        Mehmet Oflaz

        Müjgan Kılıç

        Mustafa Köroğlu

        Mustafa Ünver

        Namık Kaya

        Nevzat Eren

        Umut Ahmet Özcan

        Tolga Bulugan

        Selman Müjdeci

        Sadiye Akoğlu

        Çorum Belediye Başkan Adayları

        Adnan Okur

        Ahmet Ertekin

        Ayten Doğan

        Bedii Onan

        Burhan Sönmez

        Cafer Tayyar Doğan

        Doğan Kaygalak

        Erol Celep

        Faruk Cıdık

        Halil İbrahim Aşgın

        Hasan Kabak

        Hasan Levent Çöphüseyinoğlu

        İbrahim Çevik

        İsmail Barış Coşgunsu

        Mehmet Patlar

        Murat Teryaki

        Mustafa Pak

        Naciye Akdoğan

        Yunus Emre Özdemir

        Yaşar Anaç

        Ümit Küçükbayatlılı

        Şeyma Kayhan

        Denizli Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Geçim

        Ali Kasap

        Bülent Nuri Çavuşoğlu

        Cevahir Kayar

        Hüsnü Çatal

        İrfan Korucu

        Kamil Yılmaz

        Kerim Kulalı

        Mehmet Çobanoğlu

        Mehmet Mirza

        Mustafa Çağlayan

        Nazif Manav

        Nuri Dalyan

        Osman Zolan

        Yunus Akbay

        Yasin Öztürk

        Yağmur Yalçın

        Ünal Aras

        Turgay Urgan

        Serkan Erbeği

        Serap Can

        Sema Silkin Ün

        Özgür Dağ

        Özcan Göçer

        Diyarbakır Belediye Başkan Adayları

        Abdulaziz Kırkan

        Abdurrahman Kaya

        Ahmet Çakır

        Ali Artun

        Ayşe Serra Bucak Küçük

        Cafer Pekdemir

        Cenap Ekinci

        Davut Şanlı

        Faruk Dinç

        Ferdi Tanhan

        Hikmet Kaplan

        Leyla Karakaya

        Mahmut Tatar

        Mehmet Ali Kara

        Mehmet Halis Bilden

        Mehmetşah Eren

        Muhammed Sabır Fırat

        Mustafa Malkoç

        Orkide Düzkaya

        Umut Anar

        Sibel Altıntaş

        Şeyhmus Elçi

        Düzce Belediye Başkan Adayları

        Adem Acet

        Ali Emre İpek

        Aydın Perçin

        Ayfer Fatma Çelik

        Bekir Yıldız

        Davut Güloğlu

        Faruk Özlü

        Fethi Sönmez

        Mahmut Ataseven

        Mehmet Akdoğan

        Mehmet Keleş

        Mehmet Yıldız

        Muhammet Ali Aksoy

        Murat Caymaz

        Mustafa Kılınç

        Naci Kaplan

        Nevfel Kadir Güner

        Yılmaz Eser

        Şeyhmus Murat Akçan

        Semih Vuruş

        Sedat Çelikel

        Özge Kasap

        Edirne Belediye Başkan Adayları

        Ali Yalçındağ

        Arif Köroğlu

        Ayla Şahbaz

        Aylin Hacaloğlu

        Belgin İba

        Cem Özcan

        Cemil Murat Dodanlı

        Çetin Atla

        Çiğdem Bora

        Emre Gebeş

        Fatma Müzeyyen Oktay

        Filiz Gencan Akın

        Gökdeniz Altuntaş

        Hamdi Sedefçi

        Hanım Hülya Göçer

        Hava Aksoy

        Hikmet Sofu

        Nail Gün

        Tolga Zülka

        Tezcan Karakütük

        Songül Çetinkaya Tül

        Serkan Konak

        Sabri Serin

        Elazığ Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Akın

        Ahmet Karadaş

        Burak Özgül

        Coşkun Çağlar Duran

        Didem Kurtulmaz

        Faruk Septioğlu

        Hafize Şenay Ural

        Hayrettin Kaya

        Hikmet Aydemir

        Kahraman Taşkın

        Muhammed Onur Omrak

        Muhammed Taha Omaç

        Murat Aygen

        Mustafa Boydak

        Osman İndibay

        Özcan Bozkuş

        Yasin Kavaklı

        Yasin Doğan

        Siracettin Sarı

        Şahin Şerifoğulları

        Recep Ceylan

        Erzincan Belediye Başkan Adayları

        Ali Cebeci

        Bahar İzdal Çaydan

        Baran Şahin

        Bekir Aksun

        Cengiz Türk

        Dilek Aydoğdu

        Ercan Küçük

        Evren Çevik

        Mehmet Sait Başaran

        Meral Gülşen

        Muhammed Aydın

        Necla Çamlıbel

        Oğuz Arslan

        Yusuf Sezgin

        Yüksel Çakır

        Veda Bingöl

        Ümit Şahbaz

        Ulaş Ergül

        Şafak Soy

        Özge Vataner Özege

        Özcan Yay

        Erzurum Belediye Başkan Adayları

        Abdulbaki Yıldız

        Ali Kaan Evcümen

        Ali Oğulcan Kaya

        Atlıhan Atila

        Aydın Elkoca

        Aziz Karaca

        Bilal Aggül

        Elif Kızılkaya

        Faik Çalık

        Faruk Gözübüyük

        Fatih Aygün

        Fatma Canan Uçar

        Ferit Bozdemir

        Gülderen Varli

        Kerbela Şanlı

        Mahir Mertcan Kızılırmak

        Mehmet Akif Ceylan

        Mehmet Sekmen

        Yusuf Türkmen

        Seyyithan Ömer Şimşek

        5

        Eskişehir Belediye Başkan Adayları

        Ayşe Ünlüce

        Çelik Erimez

        Dursun Alkan

        Enes Aktürk

        Erol Çoban

        Fahri Gürgenburan

        Fesih Bingöl

        Fevzi Öner

        Hüseyin Öge

        İbrahim Çelik

        İdris Nebi Hatipoğlu

        İzzettin Altun

        Kadir Çalışıcı

        Kasım Karakaş

        M. Zülfikar Fırat

        Melih Aydın

        Oğuz Beki

        Semra Günaydın

        Salih Eskici

        Raif Eşkinat

        Özge Altay Dede

        Gaziantep Belediye Başkan Adayları

        Abdülkadir Öz

        Abdullah Tutuş

        Ahmet Cengiz

        Ali Galip Emrullah

        Ayfer Akay

        Ayşe Çalışkan

        Deniz Korkmaz

        Ekrem Kurt

        Fatma Şahin

        Fatma Yücetaş

        Hasan Şahin Karacaoğlu

        Hüseyin İnce

        Hüseyin Özcan

        Mahmut Karalar

        Mehmet Bozkurt

        Mehmet Nakşi Erat

        Mehmet Pamuk

        Murat Deniz

        Mustafa Gökçayır

        Muzaffer Ertürk

        Ömer Atalay

        Ömer Faruk Boztepe

        Önder Beşe

        Osman Dost

        Yaşar Sağlam

        Şükrü Yılmaz

        Selman Tutumlu

        Salih Sezgin

        Ramazan Karabudak

        Giresun Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Abanoz

        Abdullah Kısacık

        Anıl Çınar

        Aytekin Şenlikoğlu

        Bedrettin Özdemir

        Efe Ahmet Aslan

        Esra Bektaş

        Feride Kızgit

        Fuat Köse

        Hacı Osman Uçar

        Harun Cici

        İbrahim Ünye

        İnan Ünsal Unat

        Korel Karadağ

        Mesut Aydın

        Nihat Güldemir

        Nüsrettin Çetin

        Suat Öndaş

        Semih Nefes

        Rüstem Derya Erzincan

        Rıdvan Ceylan

        Gümüşhane Belediye Başkan Adayları

        Abdulkerim Zırığ

        Akın Demir

        Ali Ateş

        Aydın Özatlı

        Aytaç Gündüz

        Bedri Ağaç

        Bora Çolakoğlu

        Duran Koç

        Ercan Çimen

        Fevzi Ülker

        Göktuğ Gürler

        Hacı İsmail Şahin

        Hamza Çakır

        İrem Gamze Demirci

        Mehmet Kabayel

        Zeynel Abidin Çorlu

        Zekai Araz

        Yusuf Çimen

        Vedat Soner Başer

        Şerif Akıntürk

        Hakkâri Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Ünal

        Ahmet Bal

        Ali Rıza Şahbaz

        Aziz Yildırım

        Burhan Sevgi

        Cüneyt Özbek

        Harun Duman

        İsmet Ölmez

        Mehmet Sıddık Akış

        Melis Yıldız Akın

        Mirza Özbeg

        Osman Azizoğlu

        Zeliha Kıran

        Yaşar Yorulmaz

        Savaş Tetik

        Hatay Belediye Başkan Adayları

        Edib Hadimoğulları

        Fatih Çağan

        Fatih Şengül

        Fırat Gültekin

        Gökhan Zan

        Halil İmrek

        Halil Kılıç

        Hüseyin Özdemir

        Hüsnü Ayhan

        Lütfü Savaş

        Mehmet Haşmet Kolağası

        Mehmet Katırcıoğlu

        Mehmet Öntürk

        Mesut Saz

        Murat Çelik

        Necmettin Çalışkan

        Nuray Yenil

        Nuri Parlak

        Nüsret Cömert

        Ömer Çakır

        Orhan Dede

        Yusuf Gül

        Tuğçe Babuççu

        Perihan Pakize Sinemillioğlu

        Iğdır Belediye Başkan Adayları

        Abdulhakim Poyraz

        Gündüz Güneş

        Hakan Oğuzhan

        Hüseyin Erdoğan

        Mehmet Nuri Güneş

        Mustafa Karakoyunlu

        Necmettin Turan

        Osman Asanoğlu

        Zilan Karakuş

        Yener Akşi

        Volkan Kaylan

        Ülkü Öcal

        Taner Gençer

        Şahin Atmaca

        Isparta Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Şimşek

        Ahmet Tural

        Atakan Yazgan

        Aydın Apaydın

        Çetin Sakaoğlu

        Efe Bedirhan Özbilge

        Gökmen Hakkı Gökmenoğlu

        Hamza Pehlivan

        Hasan Koç

        İsmail Yusuf Atasagun

        Mehmet Zeki Özen

        Meral Karakuş

        Mustafa Aydemir

        Mustafa Dokur

        Yusuf Ziya Günaydın

        Yıldız Timur

        Tuna Tokuç

        Tahsin Erbaş

        Şükrü Başdeğirmen

        Serkan Ağarlı

        Serhat Kolbaşı

        Ramazan Aytekin

        Özkan Baran Oktay

        İstanbul Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Arli

        Adem Bayraktar

        Ahmet Birikmen

        Ahmet Soytürk

        Atakan Bozyayla

        Azmi Karamahmutoğlu

        Bilen Akpınar

        Birol Aydın

        Burak Emre Çetin

        Burhanettin Aktürk

        Cemal Tarancı

        Cihan Erdoğanyılmaz

        Ekrem İmamoğlu

        Emre Berk Hacıgüzeller

        Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

        Galip Menteşe

        Güven Akıcı

        Habip Aksu

        Hasan Hüsnü Güner

        Hülya Kavuzlu Karaman

        Hüseyin Durmaz

        Hüseyin Işık

        İbrahim Okan Özkan

        İdris Şahin

        İshak Akbay

        Mehmet Altınöz

        Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

        Memet Ali Aydoğmuş

        Meral Danış Beştaş

        Merve Karataş

        Mirhat Tekin Brusk

        Muharrem Mutlu

        Murat Kurum

        Mustafa Aytaş

        Nesim Pakır

        Ömer Karvan

        Orhan Çebi

        Orhan Gökdemir

        Osman Çelik

        Osman Tekin

        Ziya İncedere

        Yüksel Özden

        Yaşar Polat

        Vedat Taylan Yıldız

        Vedat Öztürk

        Umut Çınar

        Uğur Etlik

        Sena Elest Akıncı

        Polat Erdoğan

        İzmir Belediye Başkan Adayları

        Akın Birdal

        Ali Sungur

        Ayperi Köseoğlu

        Barış Ürkmeyen

        Burcu Bostancıoğlu

        Cemal Arıkan

        Cemil Tugay

        Cüneyt Aker

        Cüneyt Oğuz

        Deniz Çelik

        Ege Öncü

        Hamza Dağ

        Hüseyin Han

        Kemal Cem Pülten

        Kemal Köroğlu

        Menderes Bozkurt

        Mustafa Erduran

        Naşit Birgüvi

        Yüksel Odabaşı

        Yasin Demirkıran

        Umut Cesurer

        Ümit Özlale

        Serhan Bolluk

        Serap Karaosmanoğlu

        Savaş Sarı

        Sait Demir

        Özler Çakır

        Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları

        Adem Kılınç

        Ahmet Arslan

        Ahmet Gebel

        Ali Akkurt

        Ali Ardıç

        Ali Türk

        Arif Sevinç

        Cuma Akpınar

        Dilaver Oruncak

        Eren Ladikli

        Erhan Ersavaş

        Fırat Görgel

        Gökhan Canlı

        Hava Çiçek

        Mehmet Çetiner

        Mehmet Kaya

        Mesut Dedeoğlu

        Muhammed Aydoğar

        Mukaddes Zeynep Arıkan

        Mustafa Osman Sarıtaş

        Nuri Avgın

        Nusret Güloğlu

        Ömer Kaya

        Ömer Solak

        Tilbe Su Aslanpay

        Taner Barışık

        Ramazan Dağcı

        Karabük Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Adatepe

        Ahmet Ural

        Ali Ayhan Şensoy

        Bayram Karadağ

        Cemal Mızrak

        Cemalettin Erdemci

        Ela Soylu

        Emine Kaya

        İsmail Kesen

        İsmail Özer

        Kamil Şentürk

        Mehmet Furkan Aydın

        Nursel Kararlı

        Ömer Aydoğdu

        Orhan Gökmen

        Veli Kaya

        Rafet Vergili

        Özkan Çetinkaya

        Karaman Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Kaplan

        Ahmet Okur

        Durdu Elif Çeliktaş

        Hayrullah Kahraman

        Kemal Gürbüz

        Mahmut Yıldız

        Mehmet Karakaş

        Metin İçel

        Mevlüt Akgün

        Müslüm Doğan

        Mustafa Baş

        Nihal Tümene

        Zozan Efetürk

        Yunus Yılmaz

        Sibel İmamoğlu

        Savaş Kalaycı

        Salih Mısral

        Recep Sertçelik

        Kars Belediye Başkan Adayları

        Ali Aytaç Mehmetoğlu

        Ayhan Bilgen

        Dindar Gültekin

        Garip Ebiri

        Kemal Gençer

        Kenan Karahancı

        Lalan Parıltı

        Metin Özad

        Murat Öztürk

        Ogün Duran

        Onurcan Hilmi Ulusoy

        Ötüken Senger

        Zernur Özdemir

        Uğur Şen

        Talip Bora

        Şükrü Kaya

        Rukiye Dilara Ünsal

        Kastamonu Belediye Başkan Adayları

        Ayten Urganioğlu

        Bora Çapraz

        Erkan Güvenci

        Hasan Baltacı

        Hasan Şeşeoğulları

        Hulusi Özbek

        Kadir Yalçın

        Meftun Kutlu

        Metin Topaloğlu

        Muammer Köksal

        Muhammed Cemil Balta

        Murat Gülen

        Mustafa Bostancı

        Mustafa Duman

        Zahir Keleş

        Yusuf Zaim

        Yüksel Aydın

        Yakup Akyol

        Tahsin Babaş

        Selim Yücel

        Selahattin Bulanıkoğlu

        Kayseri Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Özkırış

        Ahmet Ülgen

        Ali Aytekin

        Aygökçe Karakaya

        Battal Çetine

        Bengisu İçten

        Can Deniz Kalkan

        Caner Boyraz

        Davut Ocak

        Deniz Coşkun

        Enver Sungur

        Erdoğan Demir

        Ferdi Karabacak

        İbrahim Göz

        İhsan Sarıyar

        İsmail Tanrıöven

        Kazım Yücel

        Mahmut Arıkan

        Mehmet Çalhan

        Mehmet Sümer

        Memduh Büyükkılıç

        Muhammed Tosun

        Murat Molu

        Mustafa Arslan

        Nazenin Güneş

        Nuh Yavuz

        Sami Kirik

        Kırıkkale Belediye Başkan Adayları

        Adem Atmani

        Ahmet Önal

        Ahmet Tonbaz

        Cahide Dorak

        Cantaş Kıymaz

        Dilara Kara

        Emin Erkeç

        Gülay Erdem

        Hacı Salih Babayiğit

        Harun Günay

        Harun Ulusoy

        İbrahim Polat

        Mehmet Emin Yılmaz

        Mehmet Saygılı

        Muammer Açıkgöz

        Muhammet Ali Tekinay

        Yavuz Kuzucu

        Yasin Dursun

        Veysel Kutluca

        Tuğçe Sevil

        Şerafettin Gürel

        6

        Kırklareli Belediye Başkan Adayları

        Ali Dermenci

        Aslı Eligüzel

        Buşra Taşkın

        Derya Bulut

        Emre Can Yavuz

        Erol Üstündağ

        Fatih Şeneker

        Gülfere Hastürk

        Halit Elifbaş

        Mehmet Metin Dursun

        Mehmet Siyam Kesimoğlu

        Mehmet Yetimova

        Metehan Arslan

        Metin Kayalı

        Mizgin Özkurt Aksu

        Muhammed Salih Karaynir

        Ozan Aşkın

        Zekai Narin

        Ufuk Özen

        Taylan Timur

        Serdar Türker

        Selçuk Bağış

        Sacit Erkan

        Rıfat Rafael Haleva

        Özer Akyol

        Kırşehir Belediye Başkan Adayları

        Abdulhalim Yıldırım

        Adem Özhan

        Ali Kaan Kılıçoğlu

        Ali Osman Türkmen

        Bayram Yıldız

        Bülent Özşahin

        Faruk Aksümer

        Fatma Ekim Terzioğlu

        Halil İbrahim Ulusoy

        İlker Özkamalı

        Kadriye Turan

        Muharrem Köysüren

        Murat Kırğıl

        Osman Arslan

        Ufuk Cengiz

        Sevgi Bektaş

        Selahattin Ekicioğlu

        Özkan Koçak

        Kilis Belediye Başkan Adayları

        Abdullah Sakar

        Adem Küçükusta

        Ahmet Aktaş

        Ahmet Çetin

        Ahmet Üçer

        Alaiddin Özkar

        Ali Kiriş

        Ali Osman Genç

        Aycan Duru Akgül

        Batuhan Seymen

        Caner Ekinci

        Hakan Bilecen

        Hasan Bayesen

        Hasan Kara

        Kezban Uzuntepe

        Mehmet Emin Ertuğrul

        Zeynep Gültekin

        Yasin Topaloğlu

        Uğur Kaya

        Selahattin Aslantaş

        Reşit Polat

        Kocaeli Belediye Başkan Adayları

        Arzu Erkan

        Aslan Erarslan

        Atakan Daşdan

        Atasoy Bilgin

        Aydaner Aktaş

        Behçet Öget

        Doğan Aydal

        Fevzi Kemal Torun

        Gençay Yıldıztekin

        Hasan Özgüneş

        İlkay Deniz Torun Yüce

        İsmail Ensar Baturman

        İsmail Tunahan

        Mahmut Hakan Koçak

        Mehmet Eşin

        Mehmet Şamil Devrim

        Muharrem Can

        Murat Duran

        Nermin Tol

        Nurettin Çelik

        Orhan Kaçdı

        Orhan Kadıoğlu

        Ünal Karasağız

        Tunya Kızıltaş

        Tamer Erik

        Tahir Büyükakın

        Serap Bilmez

        Konya Belediye Başkan Adayları

        Abdulkadir Karaduman

        Abdullah Yıldırım

        Adnan Başköse

        Aliye Cansu

        Ayhan Milci

        Bilal Ortakalaycı

        Bülent Kılıç

        Çetin Acu

        Damla Nur Çarmızol

        Erkan Eskiler

        Halis Çeçen

        Hasan İgeöz

        Hasan Öztürk

        İsmail Sonkaya

        Mehmet Ali Öztürk

        Mehmet Çankaya

        Mehmet Köseoğlu

        Muhammed Ali Coplan

        Mustafa Nazmi Baş

        Nurgül Kuşçu

        Osman Sarıtaş

        Yakup Yaşar

        Uğur İbrahim Altay

        Seyit Karaca

        Selahattin Cizrelioğlu

        Kütahya Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Güçlü

        Ahmet Sunar

        Ahmet Tekdemir

        Ali İça

        Alim Işık

        Ayhan Karapçin

        Berfin Gülsoy

        Eyüp Kahveci

        Gülsün Korucu

        Kamil Saraçoğlu

        Muammer Sarıkaş

        Osman Gezgin

        Yunus Emre Ergamalıoğlu

        Talip Ay

        Sürmeli Selçuk Söğüt

        Sinan Aşan

        Sibel Temel

        Servet Bilgin

        Recep Gerçek

        Malatya Belediye Başkan Adayları

        Abdulvahap Ekim

        Abuzer Şerefoğlu

        Ali Osman İzci

        Ali Reşat Öztürk

        Avni Talha Ucuzcu

        Bayram Adil Aktaş

        Bengül Uğurlu

        Bilal Yıldırım

        Burcu Aslan

        Denizhan Gürbüz

        Hakan Şireci

        Hüsne Yaşar

        İbrahim Gezer

        Mehmet Cahit Karakuş

        Mehmet Coşkun

        Mehmet İlker Dönmezer

        Muhammet Bekir İncearık

        Muttalip Çapkan

        Muzaffer Tunç

        Nazir Güney

        Yusuf Yılmaz

        Yüksel Akmercan

        Veli Ağbaba

        Suat Erdem

        Sıddık Aktaş

        Şeyhmus Göçmez

        Semih Keklik

        Sami Er

        Manisa Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahim Aydın

        Ahmet Gökmen

        Ayhan Baş

        Bahtiyar Aksoy

        Baran Etik

        Çayan Demir

        Cengiz Ergün

        Ferdi Zeyrek

        Gökhan Parlak

        Gülnur Efe

        Gürhan Özcan

        Hatice Nur Germir

        İbrahim Dağdelen

        Kazım Topal

        Mustafa Daban

        Yahya Samihsan

        Turgay Akbaba

        Selçuk Özdağ

        Saki Yağarcık

        Mardin Belediye Başkan Adayları

        Abdulkadir Kerimoğlu

        Abdulkadir Turan

        Abdullah Erin

        Abdurrahman Uncu

        Ahmet Kara

        Ahmet Türk

        Arzen Aras Güler

        Hakan Kazan

        Hasan Erçelebi

        İbrahim Atmaca

        İsmail Çevik

        Kadir Gökçen

        Mehmet Ali Kılıç

        Mehmet Fidan

        Mehrali Yücedağ

        Ömer Durak

        Zeynettin Bozan

        Yasin Özdemir

        Süleyman Akar

        Selman Deniz

        Mersin Belediye Başkan Adayları

        Berkay Çelen

        Bünyamin Çelik

        Celalettin Denli

        Cemalettin Tonğa

        Derya Demir

        Emircan Çatıkkaş

        Emrah Küçükkapdan

        Erdal Öztürk

        Feyyaz Aktaş

        Garip Can Coşkun

        Güran Dinçer

        Hasan Tahsin Uysal

        İbrahim True

        İzzeddin Alkan

        Mahmut Bülent Özkan

        Mahmut Gülenay

        Melih Arslan

        Yalçın Öktem

        Vahap Seçer

        Tahir Uysal

        Soner Çontar

        Serdar Soydan

        Muğla Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Aras

        Aydın Ağan Ayaydın

        Cebrail Tümenci

        Cihan Tan

        Döndü Taka Çınar

        Emre Aykın

        Hüseyin Kara

        İsmail Bozkaya

        İsmail Fener

        İsmail Uslu

        Kamuran Cengiz

        Mehmet Melih Tatlıcı

        Metin Ergun

        Muhsin Erdem

        Müşteba Karamanoğlu

        Yusuf Uludağ

        Ünal Yiğit

        Sevinç Erencan

        Semra Arcan Gökçen

        Öznur Atayeter

        Özkan Kılıç

        Muş Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Kadir Aktacir

        Arjin Avci

        Aziz Süne

        Cesim Yılmaz

        Ebubekir Akarsu

        Feyat Asya

        Hatice Kara

        Levent Tunçel

        Medeni Zengin

        Mehmet Beşir Kara

        Muhammed Gürkan Çermi

        Ömer Çavuş

        Tuncay Çanga

        Sırrı Söylemez

        Şerefettin Yatci

        Selim Bıyık

        Rıdvan Boz

        Nevşehir Belediye Başkan Adayları

        Adnan Doğu

        Ahmet Mümtaz Maden

        Ayşe Gümüş

        Bayram Karkın

        Burak Aşıkoğlu

        Ersel Gürbüz

        Fatma Altuntaş

        Helin Elif Geyik

        Işıl Özdemir

        Mehmet Bilgin

        Mehmet Savran

        Merve Işık

        Nadi Kaynak

        Nail Çelik

        Zeycan Kahraman

        Yahya Aydın

        Rasim Arı

        Niğde Belediye Başkan Adayları

        Adem Gündoğan

        Aziz Doğan

        Başak Caner Aktaş

        Batuhan Kuşçu

        Davut Sinan Altuntaş

        Emrah Özdemir

        Ferhat Uzun

        Halil İbrahim Ak

        Hamdi Doğan

        Hasan Akşen

        Himmet Göktaş

        Hulus Özen

        İdris Turgut

        İlhan Şahin

        Mahmut Sami Kaymak

        Meltem San

        Murat Güngördü

        Murat Tüylü

        Naim Osman Erem

        Yonca Fatma Demirci

        Ümit Güngör

        Serdar Polat

        Salih Yıldırım Şenay

        Ordu Belediye Başkan Adayları

        Adem Ağca

        Adem Baş

        Alev Doğan

        Bülent Dinç

        Damla Baytekin

        Engin Akdal

        Enver Yılmaz

        Halit Duyar

        Mehmet Hilmi Güler

        Muammer Belen

        Necati Kalender

        Necmettin Durmuş

        Zekai Sana

        Sezer Yetgin

        Seyfi Dizek

        Sevinç Başaran

        Sevda Kokum

        Serhat Çelebioğlu

        Semih Yıldız

        Sedat Kutlu

        Rıfat Yılmaz

        Osmaniye Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Atakan Ertuğ

        Ahmet Kılıç

        Ahmet Özgür Keskin

        Akif Döndü

        Alparslan Kaya

        Alpaslan Koca

        Arif Yiğit

        Bekir Levent Ersoylu

        Dersim Deniz Cevheroğlu

        Eda Bengü Obut

        Halil İbrahim Bozoğlan

        Haydar Aktürk

        Hüseyin Köse

        İbrahim Çenet

        İsmail Kutlu

        Mehmet Ali Aygün

        Mehmet Nuri Börüban

        Murat Köken

        Ziver Gümüş

        Yunus Bayazit

        Serkan Karayiğit

        Rize Belediye Başkan Adayları

        Attila Kayhan

        Aykut Yalçınkaya

        Cemil Çolak

        Deniz Sarıkaya

        Ersan Yılmaz

        Gökhan Akyıldız

        Hamdiye Şeşeoğulları

        Hasan Peçe

        Hasbi Karabulut

        Köksal Toptan

        Muhammet Yıldız

        Mustafa Özşeremet

        Necati Topaloğlu

        Nurettin Aydın

        Oktay Balcı

        Yeter Türkeş Çevik

        Recep Köse

        Rahmi Metin

        Pınar Kuk İslamoğlu

        7

        Sakarya Belediye Başkan Adayları

        Ali Sarı

        Azize Çeroğlu

        Bahtiyar Bodur

        Cihan Kolip

        Cumhur Atay

        Dilek Kaçar

        Engin Güleser

        Erol Sak

        Fatma İp

        Firdevs Yıldırım

        Harun Aykul

        Haydar Beysülen

        Hüdaverdi Kervankıran

        Hüseyin Atılgan

        İsmet Ergezen

        Kazım Bibinoğlu

        Mehmet Erdoğan

        Murat Taksim

        Mustafa Kaşkaş

        Mustafa Yasin Yay

        Ömer Abdullah Ayhan

        Yusuf Alemdar

        Veysel Yavuz

        Selçuk Kılıçaslan

        Selçuk Geyveli

        Ramazan Kap

        Samsun Belediye Başkan Adayları

        Adem Güney

        Bozkurt Oğuz Sınar

        Cevat Öncü

        Furkan Fırat

        Halit Doğan

        Haydar Çolak

        İbrahim Günal

        İmren Nilay Tüfekci

        İnci Aydın

        İsa Şahin

        Kebire Birer Türk

        Kenan Çil

        Lisan Yolay

        Mehmet Göktepe

        Mustafa Arlı

        Mustafa Dirim

        Mustafa Yeşilyurt

        Necati Bayram

        Ümit Hekim

        Timuçin Ük

        Seyit Ahmet Koçak

        Şahin Çetin

        Reycan Cantaş Çakır

        Siirt Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Özcan

        Edip Eker

        Ekrem Olğaç

        Emir Kaplan

        Enes Balaman

        Kemal Taylan

        Mehmet Zeki Sarı

        Meryem Sebat Taşdelen

        Murat Hüdaverdigar Üçok

        Osman Aydar

        Zakir Ekinci

        Umut Bardak

        Tahsin Bayar

        Sofya Alağaş

        Selin Aksoy Duru

        Rıdvan Çelik

        Sinop Belediye Başkan Adayları

        Barbaros Baltacı

        Emine Arzu Kayhan

        Erimcan Yılmaz

        Fatih Şanlan

        Mehmet Karagöz

        Mete Çağdaş

        Metin Gürbüz

        Metin Kandemir

        Mustafa Korucu

        Nail Yalçın

        Orhan Sarı

        Oya Asak

        Yaşar Türkeş

        Yakup Üçüncüoğlu

        Sinan Korkut

        Serpil Ünlütürk

        Şenol Şensoy

        Sedef Karakurt

        Sebahattin Canik

        Sivas Belediye Başkan Adayları

        Adem Uzun

        Bahadır Başer

        Fatih Kalkan

        Hilmi Bilgin

        Hüseyin Özlem

        İlhami Özen

        Kerem Okyay

        Mehmet Baki Arslanargun

        Mehmet Ceran

        Merve Yıldız Yaray

        Metin Çeken

        Mustafa Yılmaz

        Necati Kılınç

        Zeki Kılıç

        Zeki Haral

        Yunus Kaya

        Umut Üredi

        Tacettin Kepenek

        Serdar İnce

        Semiha Şahin

        Reha Kars

        Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları

        Abdi Yıldızsoy

        Abdullah Al

        Ahmet Çalışkan

        Ali Tutuş

        Celaledin Erkmen

        Emin Özaslan

        Ferit Çevik

        Halil Akdağ

        Halil Çalışkan

        Halil Güneş

        Hasan Kaplan

        Mehmet Ay

        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Kuşcu

        Metin Kaplan

        Mustafa Ataca

        Mustafa Koyuncu

        Muzafer Yağmur

        Ömer Hurma

        Zeynel Abidin Beyazgül

        Suphi Kaya

        Sinan Çelik

        Resul Bebe

        Şırnak Belediye Başkan Adayları

        Abdulmuttalip Örpek

        Baran Adıgüzel

        Eşref Bayrak

        Fulya Durak Aslan

        Gülnaz Küçükgüzel

        Mehmet Yarka

        Mücahit Sansur

        Mustafa Çimen

        Yusuf Ölgen

        Turan Saltan

        Seyfeddin Neslinebi

        Sabri Tatar

        Özlem Baran

        Tekirdağ Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Akçay

        Barış Tunca

        Candan Yüceer

        Cem Solmaz

        Cemal Çınar

        Cüneyt Yüksel

        Emir Ahmet Arda

        Ertuğrul Orta

        Fatih Altıntaş

        Filtekin Şen

        İlhan Güzelgün

        İlyas Sabancı

        İsa Işık

        Mehmet İlker Atasever

        Zafer İnandılar

        Veysi Tetik

        Tuncay Sağıroğlu

        Şimşek Nişanci

        Seyfettin Özyurt

        Sadi Özdemir

        Tokat Belediye Başkan Adayları

        Burcu Adeka Kalkan

        Eyüp Eroğlu

        Fatma Mumcuoğlu

        Gökhan Erbil

        Gülce Vidinli

        Hakan Karagöllü

        Halis Adıgüzel

        Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

        Muhammed Baki Güzey

        Murat Yazıcı

        Mustafa Himmetbeyoğlu

        Nurettin Kızıldağ

        Zafer Galip Özberk

        Yaşar Çınar

        Sinan Türk

        Selim Işık

        Sedat Ay

        Trabzon Belediye Başkan Adayları

        Ahmet Birinci

        Ahmet Metin Genç

        Bayram İpekçi

        Bedriye Zırığ

        Ferhat Tüysüz

        Hacer Efe

        Hasan Süha Saral

        Hüseyin Celal Dihkan

        İbrahim Topuz

        Lokman Öztürk

        Mehmet Ali Sönmez

        Muhammet Erkan

        Ömer Turan

        Yusuf Aydın

        Uğur Erden

        Süleyman Hacıbektaşoğlu

        Selçuk Keskin

        Sadullah Yılmaz

        Rıdvan Yıldırım

        Recep Yakuphan

        Recep Kadı

        Tunceli Belediye Başkan Adayları

        Ali Mustafa Çelik

        Aydın Polat

        Cevdet Konak

        Erdal Saylan

        Erkan Eroğlu

        Eser Köse

        Hamdi Çakar

        Hıdır Açıkbaş

        Hüseyin Aygün

        Kenan Ahmet Tayşun

        Mehmet Önder İştutan

        Mehmet Pınar

        Mesut Kaplan

        Metin Geyik

        Muhammed Ata Yüksel

        Muhammed Nedim Sadak

        Nihal Gündoğan

        Veysel Güler

        Taner Yıldız

        Özcan Sarısaltık

        Uşak Belediye Başkan Adayları

        Abdurrahman Beşer

        Ahmet Rençber

        Ekrem Ceylan

        Ekrem Ertuğrul

        Erol Korkmaz

        Eşref Kahraman

        Furkan Kaya

        İnan Ünsal

        Kadir Altunkaya

        Mehmet Çakın

        Mehmet Kahveci

        Mehmet Salih Tosun

        Mehmetcan Solak

        Melis Özpiriççi

        Mikail Yıldız

        Muhammet Gür

        Nurhayat Özel

        Orhan Uğur

        Sezer Ateş

        Sanya Hakimoğulları

        Ramazan Yavuz Acar

        Özkan Yalım

        Van Belediye Başkan Adayları

        Abdulahat Arvas

        Abdullah Akbaş

        Abdullah Sadıksoy

        Abdullah Zeydan

        Abdulmenaf Kıran

        Ali Ertuğrul Aybey

        Erkan İrven

        Hasan Kedali

        İdris Ahi

        Mehmet Altıntaş

        Mehmet Emin Ari

        Mehmet Emin Özbey

        Mehmet Mehdi Oğuz

        Mihraç Deger

        Onur Yılmaz

        Özay İlhan

        Zeynep Selim Keleş

        Tuğçe Tekçe Ermiş

        Şükrü Şahar

        Sinan Bilgili

        Sait Kıran

        Rafet Kaya

        Yalova Belediye Başkan Adayları

        Alper Yüksel

        Aslı Üresin

        Ayatullah Uyar

        Ayhan Polat

        Aytaç Tekin

        Celal Korkmaz

        Cengiz Topbaşlı

        Deniz Koç

        Dilan Karatay

        Fatih Elönü

        Fatma Yüksel Hüner

        Halil İbrahim Tokay

        Hasan Kazbek

        Kamil Beyhan Güleç

        Kürşat Emre Çandır

        Mehmet Gürel

        Mevlüt Yıldırım

        Muhammet Kemal Gülyeşil

        Murat Kalaycı

        Mürşit Atlıakın

        Mustafa Tutuk

        Sevgi Memiş

        Yozgat Belediye Başkan Adayları

        Bekir Korkmaz

        Beyzanur Konuk

        Celal Köse

        Erol Kıyak

        Feyzi Kaplan

        Kazım Arslan

        Merve Eylül Bütün

        Mesut Yıldırım

        Miraç Dengiz

        Mustafa Görkem Taştan

        Mustafa Kemal Masarifoğlu

        Ömer Açıkel

        Ziya Koçak

        Zehra Atakan

        Semih Güldalı

        Selahattin Yüksel

        Ramazan Zorlu

        Özkan Şengül

        Zonguldak Belediye Başkan Adayları

        Abdulbari Tunç

        Cem Dereli

        Cemal Ceylan

        Ceylan Turğut

        Fatih Keleş

        Gökhan Yılmaz

        Kaya Adanır

        Kenan Zeren

        Mehmet Özdemir

        Nilgün Sadıkoğlu Danışman

        Ömer Selim Alan

        Önder Bostancı

        Yakup Dalkıç

        Tahsin Erdem

        Sevgi Emiç Delialioğlu Karadağ

        Serkan Oral

        Şendoğan Yavuz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu