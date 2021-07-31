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31 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

31 Temmuz Cumartesi günü meydana gelecek planlı su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da gün içinde meydana gelecek son dakika su kesintisi duyurularını düzenli olarak paylaşılıyor. 31 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

31 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 31 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 31 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

31 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.07.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 31 TEMMUZ

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