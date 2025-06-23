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        Haberler Kültür-Sanat 32. İstanbul Caz Festivali başlıyor

        32. İstanbul Caz Festivali başlıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 1–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Harbiye Açıkhava'dan Fransız Sarayı'na, Swissotel'den Esma Sultan Yalısı'na uzanan farklı mekanlarda müzikseverlerle buluşacak konserler; Türkiye'den ve dünyadan cazın usta isimlerini ve yeni yetenekleri bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:49
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        32. İstanbul Caz Festivali başlıyor
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        İstanbul Caz Festivali, bu yaz da cazın büyüsünü şehrin dört bir yanına taşıyor.

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen festival, 1–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapıyor.

        Festival boyunca Harbiye Açıkhava, Fransız Sarayı, Swissotel, Esma Sultan Yalısı ve Moda Sahnesi gibi İstanbul’un en özel mekânlarında gerçekleşecek konserlerde caz müziğin efsaneleri ve yeni sesleri sahne alacak.

        Satışta olan konser biletleri Garanti BBVA kredi kartları ile %10 indirimli olarak alınabilecek.

        Chucho Valdés Royal Quartet

        Festivalin açılışını Afro-Küba cazının duayen ismi, 7 dalda Grammy ödüllü caz ikonu Chucho Valdés yapıyor. Caz ikonu Chucho Valdés, davulda Horacio “El Negro” Hernandez, basta José A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino ile festivalin açılış gecesinde büyüleyici bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Konser, 1 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’nın etkileyici atmosferinde caz severlerle buluşacak.

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        Hermanos Gutiérrez

        Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutiérrez, Türkiye’deki ilk büyük konserini İstanbul Caz Festivali’nde verecek. Babaları İsviçreli anneleri Ekvadorlu olan iki kardeşin gitar tınıları, 2 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerle buluşuyor.

        Max Richter

        Elektronik müzik ve çağdaş klasik müzik arasında kurduğu köprülerle yeni bir devir açan besteci ve piyanist Max Richter, İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez İstanbul’da. Minimalist müziğin modern ustası Richter, 3 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’da duygulara dokunan besteleriyle sahnede olacak.

        Grégory Privat “Phoenix” feat. Tolga Bilgin

        Fransız caz piyanisti Grégory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin’in sahne alacağı bu özel konser 4 Temmuz’da Fransız Sarayı’nda gerçekleşiyor.

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        Chiara Civello // Hakan Başar Trio feat. Michelangelo Scandroglio

        5 Temmuz’da İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi’nde cazın zarafeti ve genç yeteneklerin enerjisi bir araya geliyor.

        Jazzmeia Horn

        7 Temmuz’da Swissotel’de sahne alacak olan Grammy adayı Jazzmeia Horn, güçlü vokali ve sahne enerjisiyle izleyicileri büyüleyecek.

        Meshell Ndegeocello

        Soul ve funk tınılarıyla tanınan Amerikalı sanatçı, 8 Temmuz’da Swissotel sahnesinde yer alıyor.

        Brezilya Gecesi: Rogê

        9 Temmuz’da Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek bu konser, Brezilya’nın sıcak ritimlerini Boğaz’ın esintisiyle birleştirecek.

        Meltem Ege & Friends feat. Matt Von Roderick

        10 Temmuz’da Hilton Bosphorus’ta, Türk caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile sahnede.

        Kerem Görsev Quintet

        11 Temmuz’da yine Hilton Bosphorus’ta gerçekleşecek bu konser, Türkiye cazının usta ismi Kerem Görsev’i dinleme fırsatı sunuyor.

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        Caz Vapuru

        13 Temmuz Pazar günü Kabataş’tan hareket edecek olan Caz Vapuru, İstanbul Boğazı’nda müzik dolu bir gün vadediyor.

        Gece Gezmesi Konserleri

        16–17 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek “Gece Gezmesi” konserlerinde genç yetenekler ve bağımsız sesler şehri sarmalıyor.

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        #32. İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
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