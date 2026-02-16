33. İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta başlayacak

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, festival İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek.

Festival kapsamında farklı günlerde konserler, müzikli söyleşiler, belgesel gösterimi ve atölye çalışmaları yapılacak. Konserler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) atölyeler ise İzmir Müzik ve Müzik Enstrümanları Müzesinde (MÜZİKSEV) gerçekleştirilecek.

Festival, 5 Mart akşamı dünyaca ünlü trompetçi Fabrizio Bosso liderliğindeki Fabrizio Bosso Quartet konseriyle açılacak.

Küspert ve Kollegen topluluğu 7 Mart'ta sessiz film eşliğinde caz performansı sunacak. Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse'nin sahne alacağı Sibel Köse Sextet konseri ise 9 Mart'ta düzenlenecek. Program kapsamında 11 Mart'ta Louise Knobil liderliğindeki Knobil grubu sahne alacak.

Festivalin ilgi gören geleneksel müzikli söyleşilerinin konusu bu yıl "cazın tanınmış gitaristleri" olarak belirlendi. Ümit Tunçay 13 Mart'ta dinleyiciyle buluşacak. "Busking" belgeseli ise 14 Mart'ta izleyiciye sunulacak.