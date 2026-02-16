Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 33. İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta başlayacak

        33. İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta başlayacak

        Bu yıl 33'üncü kez düzenlenecek İzmir Avrupa Caz Festivali, 5-17 Mart'ta gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        33. İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, festival İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek.

        Festival kapsamında farklı günlerde konserler, müzikli söyleşiler, belgesel gösterimi ve atölye çalışmaları yapılacak. Konserler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) atölyeler ise İzmir Müzik ve Müzik Enstrümanları Müzesinde (MÜZİKSEV) gerçekleştirilecek.

        Festival, 5 Mart akşamı dünyaca ünlü trompetçi Fabrizio Bosso liderliğindeki Fabrizio Bosso Quartet konseriyle açılacak.

        REKLAM

        Küspert ve Kollegen topluluğu 7 Mart'ta sessiz film eşliğinde caz performansı sunacak. Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse'nin sahne alacağı Sibel Köse Sextet konseri ise 9 Mart'ta düzenlenecek. Program kapsamında 11 Mart'ta Louise Knobil liderliğindeki Knobil grubu sahne alacak.

        Festivalin ilgi gören geleneksel müzikli söyleşilerinin konusu bu yıl "cazın tanınmış gitaristleri" olarak belirlendi. Ümit Tunçay 13 Mart'ta dinleyiciyle buluşacak. "Busking" belgeseli ise 14 Mart'ta izleyiciye sunulacak.

        Festival, 17 Mart'ta piyanist ve besteci Jef Giansily'nin vereceği konserle sona erecek.

        İKSEV ayrıca festival süresince gazetecilik öğrencilerine yönelik caz yazarlığını konu alan "Write Stuff" atölyesi düzenleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 13 Şubat 2026 (ABD Anlaşma Mı, Savaş Mı İstiyor?)

        Taslak raporda neler yer alacak? Karalar'ın tahliyesine itiraza net. İstanbul'da toplu ulaşıma %20 zam. ABD anlaşma mı, savaş mı istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #33. İzmir Avrupa Caz Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi