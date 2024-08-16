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        34 penaltının kullanıldığı UEFA Avrupa Ligi maçı: Ajax - Panathinaikos

        UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Ajax, Panathinaikos'u penaltı atışları sonucunda eleyerek bir üst tura yükseldi. Maçta tam 34 penaltı atışı yapıldı! İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:20
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        UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Hollanda ekibi Ajax, Yunanistan takımı Panathinaikos’u penaltı atışları sonucunda eleyerek bir üst tura yükseldi.

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        Maçta tam 34 penaltı atışı yapıldı ve bu, UEFA organizasyonları için bir rekor oldu. Başta Tetê olmak üzere bazı oyuncular iki kez penaltı kullanmak zorunda kaldı. Ajax kalecisi Remko Pasveer, kurtardığı beş penaltı ile takımını kurtararak kahraman oldu.

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        Maçın normal süresi 1-0 Ajax lehine tamamlanacaktı ancak 89. dakikada Tetê’nin attığı golle maç uzatmalara gitti.

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        120 dakika sonunda da galip çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Brian Brobbey, maçı bitirebilecek bir pozisyonda golü kaçırdı. Eski Galatasaray oyuncusu Tetê, iki kez penaltı kullandı ve ikisini de gole çevirdi.

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        Penaltı atışları adeta bir maraton haline geldi; ya iki oyuncu da gol attı ya da her iki kaleci kurtarış yaptı.

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        40 yaşındaki Pasveer, beş penaltı kurtardı ve bir penaltı atışını da gole çevirdi. Toplamda 12 oyuncu iki kez penaltı kullandı ancak sadece Brobbey her iki denemesinde de başarısız oldu.

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        Sonunda, Panathinaikos adına Tonny Vilhena penaltıyı kaçırdı, Ajax'tan Anton Gaaei ise soğukkanlılığını koruyarak maçı bitirdi ve Ajax tur atladı. Panathinaikos ise Konferans Ligi play-off turuna kaldı.

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