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        Haberler Bilgi Gündem 34/a trafik cezası nedir? 2005 yılında 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu

        34/a trafik cezası nedir? 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Trafik kuralları, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak ve trafikte oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla belirlenmiştir. Trafik kurallarına uymayan kişilere belirlenen yasalar kapsamında trafik cezaları uygulanır. Her trafik cezasının bir kodu vardır. Karayolları Trafik Kanununun ''araçların muayenesi'' başlığının 34. maddesinde yer alan 34/a kodlu trafik cezası da en merak edilen kodlardan biridir. 34/a trafik cezası tutarı 2025 yeniden değerlenme oranında güncellenmiştir. Peki, 34/a trafik cezası nedir? 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:32
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        Trafikte sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla konulmuş bazı kurallar vardır. Trafikte uyulması gereken kurallar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile açıkça belirtilmiştir. Bu kurallara uymaya kişilere cezai işlem uygulanır. Trafik cezalarının ayırt edilebilmesi için ise farklı kodlar kullanılır. Bu ceza kodlarından biri olan 34/a trafik cezası muayenesini zamanında yaptırmayan sürücülere uygulanır. Peki, 34/a trafik cezası nedir? 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

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        34/A TRAFİK CEZASI NEDİR?

        34/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu muayenesiz araç kullanmak ile ilgilidir.

        Muayenesiz araç kullanmak, araçta var olan bir problemi önceden öğrenerek soruna çözüm bulmayı önler. Herhangi bir problemi olan araçla trafiğe çıkmak ise aracı kullanan kişi ve trafikteki diğer insanlar için olumsuz sonuçlar oluşturabilir.

        Muayenesi yapılmamış bir araç ile trafiğe çıktıkları tespit edilen sürücüler, mevzuata göre kimi yaptırımlarla karşılaşırlar. Sürücüye trafik para cezası uygulanır ve araçlar trafikten men edilir.

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        34/A TRAFİK CEZASI KİMLERE UYGULANIR?

        Araçların belirli aralıklarla muayenelerinin yapılması bir zorunluluktur ve muayenesi zamanında yapılmamış araçlarla trafiğe çıkmak Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasal değildir.

        Bu kurala uymayan sürücüler için gerekli düzenleme Karayolları Trafik Kanunu’nun 34/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca belirtilmiştir.

        Söz konusu maddeye göre 34/a trafik cezası, araç muayenesini zamanında yaptırmadığı tespit edilen tüm araç sahiplerine uygulanır.

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        2025 34/A TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

        Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları güncellenmiştir.

        Buna göre 34/a trafik cezası tutarı, 2025 yılı için 2.167 TL olarak belirlenmiştir.

        Erken ödeme durumunda bu trafik cezasına %25 indirim uygulanır. Böylece ödenecek tutar 1.625,25 TL olur.

        Bu indirimden yararlanabilmek için evinize tebligat şeklinde gelen cezayı 15 gün içinde ödemeniz gerekmektedir.

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        34/A TRAFİK CEZASI PUANI KAÇ?

        Bu kurala uymayan araç sahiplerinin ehliyetlerine 10 ceza puanı işletilir. Araç sahiplerinin cezalarını belirtilen süre zarfında ödemedikleri takdirde ceza tutarına her ay faiz işletilir ve tutar aylık olarak artar.

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