34/A TRAFİK CEZASI NEDİR?

34/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu muayenesiz araç kullanmak ile ilgilidir.

Muayenesiz araç kullanmak, araçta var olan bir problemi önceden öğrenerek soruna çözüm bulmayı önler. Herhangi bir problemi olan araçla trafiğe çıkmak ise aracı kullanan kişi ve trafikteki diğer insanlar için olumsuz sonuçlar oluşturabilir.

Muayenesi yapılmamış bir araç ile trafiğe çıktıkları tespit edilen sürücüler, mevzuata göre kimi yaptırımlarla karşılaşırlar. Sürücüye trafik para cezası uygulanır ve araçlar trafikten men edilir.