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        Haberler Gündem 3. Sayfa 35 kilo sahte altın ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta 35 kilo sahte altın ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda 35 kilo sahte çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:31
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        35 kilo sahte altın ele geçirildi
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        Kahramanmaraş Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nin merdiven altı atölyede sahte altın bastığını belirleyip, adrese baskın yaptı.

        Operasyonda, 35 kilo basılmış sahte çeyrek, yarım, tam, gram ve ata lira altın, 600 gram 22 ve 24 ayar hurda altın, altınların basımında kullanılan 30 parça mühür kalıbı, kalıp ve baskı makineleri, 1 ruhsatsız tabanca ile 173 adet mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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        #Kahramanmaraş Haberleri
        #Sahte altın
        #Son dakika haberler
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