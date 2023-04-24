36 kişinin ölümüne kesilen kiriş neden oldu iddiası!

UÇKAÇ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Kolon kestiği iddia edilen pastanenin işletmecileri Sami K. ile Mustafa P.'nin avukatı Ali Uçkaç, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek, binanın zemin katındaki iş yeri dışında 18 dairenin 9'unun müvekkillerine ait olduğunu, binanın yarısından fazlasına sahip birinin binaya bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir zarar vermesinin mantık dışı olduğunu kaydetti. Uçkaç, şunları söyledi:

"Bina 1996 yılında yapılıyor ve müvekkiller 2 parça halinde olan alttaki iş yerlerinin ilkini 2002-2003 yıllarında, bir diğerini de 2007 yılından sonra alıyorlar. Müvekkiller iş yerini aldığında orada bahsi geçen herhangi bir kolon yok. Müvekkilim apartman zeminindeki dükkanı kendisine işletme yapıyor ve yıllar içerisinde 9 tane daire satın alınıyor. Bu dairelerde yakınları ve kendisi oturuyor, ramazan ayında hep beraber o binadalar. Yani müvekkilin böyle bir şeyi bilerek, isteyerek bir kolon görerek ve bu kolonu kesmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Bir insan kendi ayağına sıkar mı?" dedi.