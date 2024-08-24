36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği organizasyon, saat 10.00'da Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayacak.

Bin 967'si erkek ve 869'u kadın olmak üzere 2 bin 836 yüzücünün katılacağı yarış, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ilk kez 23 Temmuz 1989'da 68 yüzücünün katılımıyla organize edilmişti. Organizasyonu geçen sene kadınlarda Burcunaz Narin, erkeklerde ise Doğukan Ulaç ilk sırada tamamlamıştı.