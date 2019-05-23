İtalya'nın tarihi kenti Roma yıllar içinde büyük ölçüde değişim geçirmiş olsa da pek çok eser Roma'nın ihtişamını anlatmaya yetiyor. Tabii bin yıl önce şehrin nasıl göründüğünü bilmenin bir yolu var elbette. O da Roma'nın Esposizione Universale Roma bölgesinde bulunan Roma Müzesi'ndeki model...

İtalyan arkeolog Italo Gismondi tarafından oluşturulan model, MS 4. yüzyılda Roma kentini tasvir ediyor. Plastico di Roma Imperiale olarak bilinen alçı model, bugün Eski Roma'nın en önemli referanslarından biri olarak kabul ediliyor.

Italo Gismondi tarafından 1935'te yapılmaya başlanan modelin bitirilebilmesi için yaklaşık 36 yıl harcandı.

Dönemin imparatoru Augustus'un doğumunu anmak için Benito Mussolini tarafından yaptırılan model için eski haritalar kullanıldı ve model ile Roma kenti bire bir eşleştirildi.

200 metreden uzun olan model, antik kentin doğru bir şekilde görülmesini sağlıyor. Ayrıca ziyaretçilerin tarihi yerler hakkındaki bilgilerini test etmelerine olanak tanıyor.