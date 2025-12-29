4 ay önce de baskın düzenlendi
Yalova'da 3 polisin teröristlerce şehit edildiği DEAŞ evinde son bir yıldır 3 kişilik bir ailenin oturduğu ancak dün geceki operasyonda evin çok kalabalık olduğu öğrenildi. Aynı eve 4 ay önce Yalova polisinin baskın yaptığı DEAŞ militanının kırdığı cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Öte yandan DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Kevser Külünk ise "Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.
İHA'nın haberine göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanlarına yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.
Fotoğraf: DHA
Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
POLİS, 4 AY ÖNCE AYNI EVE BASKIN YAPMIŞ
DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında son 1 yıldır terörist Zafer U. ile eşi ve çocuğunun kaldığını anlatan mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evin çok kalabalık olduğunu söyledi. 4 ay önce Yalova polisi tarafından gerçekleştirilen baskında ilk kez teröristi o zaman gördüğünü aktaran Ayvaz, "o zaman evde 3 kişilerdi, eşi ve çocuğu vardı. Evde bir oturma gurubu, bir çocuk odası ve yatak odası vardı normal bir ev gibiydi. Polis ekipleri teröristin kırdığı cep telefonlarına el koymuştu. Ertesi gün serbest kalmış o zaman onu sokakta gezerken gördüğümde çok şaşırmıştım" dedi.
Fotoğraf: DHA
Dün geceki operasyonda evin çok kalabalık olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Ayvaz, "Polis arkadaşlar dün gece de aynı eve gitmişler, çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Gerçekten bizim için çok üzücü bir olay. Ev sahiplerine sordum 3 kişilik ailenin 1 yıldır kirada oturduğunu söylediler. Biz bu konularda mahalle muhtarlığı olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bakıyorsun ki gençlerimiz biri o yana gidiyor, biri bu yana gidiyor. Gerçekten bunlara bir çözüm bulunmasını hükümetimizden bekliyoruz. Komşular bu eve bazı günlerde kalabalık bir grubun gelip gittiğini söylüyorlardı" diye konuştu.
TERÖRİSTİN SOSYAL MEDYA HESABINDA BURSA PAYLAŞIMI
Yalova'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan DEAŞ üyesi Zafer U.'nun aylar öncesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde konum belirterek video paylaştığı ortaya çıktı. Teröristin bir başka paylaşımında ise üzerinde terör örgütü IŞİD'in bayrağının olduğu duvar saatini paylaştığı görüldü. Paylaşımda "Ben kinimi diri tutmak için Allah'a dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiçbir kafire göz yummayacağım" ifadelerini kullandığı görüldü.
"EMEKLİLİĞİ GELMİŞ, 1 YILI GEÇMİŞTİ"
Öte yandan DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan babası Aydın Külünk (74) ile annesi Kevser Külünk'e (70) verildi.
DHA'nın haberine göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk ile anne Kevser Külünk'e ulaştırıldı.
Haberin verilmesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, babaevine Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile, taziyeleri kabul etti.
"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI GÖSTERMESİN"
Oğlunun şehit haberini alan acılı Aydın Külünk, "Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.
Şehidin annesi Kevser Külünk ise "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.