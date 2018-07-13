Tokat’ın Turhal ilçesinde Yenisu Köyü Yaylası’nda kaybolan minik Evrim’i arama çalışmalarında bir bulguya henüz rastlanamazken anne Dilek Atış, “Çocuğum bulunamadı kaçırılmış olabilir” dedi.
Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü Yaylası’nda salı günü annesinin çadıra bıraktıktan bir süre sonra kaybolan 3 buçuk yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor. Tokat, Ankara, Samsun ve Sivas’tan gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra komadolar bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Karadan yapılan aramaların yanı sıra Drone ile de havadan tarama çalışması yapılıyor. İHA'nın haberine göre, jandarma ve AFAD kadavra köpekleri ile iz takip köpekleri de arama çalışmalarına katılıyor. Minik Evrim’in ayakkabısı, kıyafetleri koklatılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpeği 'Durgun' ormanlık alanda arama yaptı. Çok sayıda köylününde katıldığı arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadı.
"AHIRDAN GELDİĞİMDE YOKTU"
Olay günün anlatan Evrim’in annesi Dilek Ateş, kızını kardeşinin yanına bırakarak çadırdan ayrıldığını ifade ederek, “Kızım ben ahıra gidiyorum dedim “tamam anne ben kardeşimle burada oynuyorum” dedi. Oynuyorlardı sesleri geliyordu ahırdan geldiğimde yoktu. Kapının önünü aradım bulamadım. Daha sonra kayıp ihbarında bulunduk” dedi.
"KAÇIRILMIŞ OLABİLİR"
Evrim’in 4 gündür devam eden arama çalışmalarına rağmen bulunamaması nedeni ile anne Dilek Ateş kaçırılma şüphesi üzerinde durduğunu ifade ederek, “Eğer insafı vicdanı olan varsa çocuğumu bulup getirsinler ben onlara yalvarıyorum artık. Bebekken kalça çıkıklığı tedavisi gördüğü için alçıdan birkaç yıl önce çıkmıştı. Yeni yeni yürümeye başlamıştı. Yürürken kendi kendisine düşüyordu. Fazla uzun yürüyemiyordu, elimden tutarak yürüyordu. Yanımdan ayırmıyordum. Nereye gitsem yanımdaydı zaten. Kaçırılmış da olabilir. Çünkü ben öyle şüpheleniyorum, günlerdir bulunamadı. Buralarda olsa bulunur o kadar kişi aradı. Olsa burada olurdu. Arayan ihbarda bulunan olmadı” diye konuştu.
Olay, Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış sabah saatlerinde hayvanları suya götürürken babaannesi Sati Atış iddiaya göre peşinden gelen torununu çadırda annesine bırakmıştı. Anne Dilek Ateş ise çadırda kardeşinin yanına bıraktığı çocuğu ahırdan döndükten sonra bulamamıştı.
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