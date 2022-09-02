4 günlük gelindi! Büyük acı! 0:00 / 0:00

DHA

Sakarya'da geçen pazar günü evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23) ve Enes Taşdemir'in ablası ile eniştesi Mithat Acar (44), önceki gün Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Babalı sahiline geldi.

ÇİFTİ KURTARMAK İÇİN DENİZE KOŞTU

DHA'da yer alan habere göre Fatma Taşdemir, girdiği denizde dalgalara kapıldı. Eşini kurtarmaya çalışan Enes Taşdemir de dalgalara kapıldı.

Ardından Mithat Acar da Taşdemir çiftini kurtarmak için denize girip dalgalara kapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sahildeki sörf okulu öğrencileri, 3 kişiyi görüp denize girdi. Sahile çıkarılan Taşdemir çifti ve Mithat Acar'a, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundu.

ENİŞTE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tüm müdahalelere rağmen Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma Taşdemir İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunmayan Enes Taşdemir ise Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 GÜNLÜK GELİN DE HAYATINI KAYBETTİ

Fatma Taşdemir de yapılan müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Mithat Acar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Muş'un Malazgirt ilçesine götürüldü. Fatma Taşdemir'in ise Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.