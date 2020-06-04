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4 Haziran Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte 4 Haziran 2020 Koronavirüs tablosu

koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 166 bin 422 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.609 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 4 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının 4 bin 609 olduğunu, 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852'ye ulaştığını bildirdi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin dünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı da 130 bin 852 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSIU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 575 bin 874'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 388 bin 66 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 172 bin 208 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 15 bin 600 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (584 bin 562),Rusya (432 bin 277),İspanya (287 bin 406),İngiltere (279 bin 856),İtalya (233 bin 836),Hindistan (217 bin 187),Almanya (184 bin 425),Peru (178 bin 914),Türkiye (166 bin 422),İran (160 bin 696),Fransa (151 bin 677),Şili (113 bin 628),Meksika (101 bin 238),Kanada (93 bin 85),Suudi Arabistan (91 bin 182),Pakistan (85 bin 264),Çin (83 bin 22),Katar (62 bin 160),Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 728, İtalya 33 bin 601, Brezilya 32 bin 568, Fransa 29 bin 21, İspanya 27 bin 128, Meksika 11 bin 729, Belçika 9 bin 522, Almanya 8 bin 699, İran 8 bin 102, Kanada 7 bin 498, Hindistan 6 bin 88, Rusya 5 bin 215, Peru 4 bin 894, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 609, Pakistan 1770, Şili 1275, Bangladeş 746, Suudi Arabistan 579 ve Katar 45."

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