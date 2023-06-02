4 Haziran’da gerçekleştirilecek LGS’ye ilişkin detaylar

AA

Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinde yer alan merkezi sınav kılavuzuna göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edildiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran’da gerçekleştirilecek. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Sınav uygulaması iki oturumda gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Bu yıl öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

SINAV SONUÇLARI 26 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK

Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe 20, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 ve yabancı dil 10 olmak üzere 4 dersten toplamda 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.

İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinden dolayı öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekecek. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

ÖZEL ÖĞRENCİLER VE UZUV YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN LGS

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her oturum için ayrı ayrı uygulanacak. Görme ve işitme yetersizliği, ruhsal ve duygusal bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, bedensel ve zihinsel yetersizliği, süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak. Ayrıca evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilecek.

Sınava ilişkin diğer detaylara bakanlığın internet sitesinde herkesin erişimine açık olan merkezi sınav kılavuzundan ulaşılabiliyor.