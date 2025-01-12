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        Haberler Dünya 4 İsrail askeri öldürüldü | Dış Haberler

        Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada 4 İsrail askeri öldürüldü

        Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar zaman zaman şiddetlenirken Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada 4 İsrail askeri öldürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 01:02 Güncelleme: 12.01.2025 - 01:02
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        4 İsrail askeri öldürüldü
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        Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmeleri sürerken sahada ise çatışmalar zaman zaman şiddetleniyor.

        Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada İsrailli 4 asker öldürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada askerlerin isimlerini duyurdu.

        7 Ekim'den beri süren çatışmalarda 900'e yakın İsrail askeri öldürülürken 5 binden fazla asker de yaralandı.

        İsrail askerleri arasında 7 Ekim'den bu yana intihar edenlerin sayısının ise 28 olduğu bildirildi. İsrail Ordusu yaşanan psikolojik bunalımlardan ötürü 7/24 psikolog desteği sağlamaya başladı.

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