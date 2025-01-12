Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada 4 İsrail askeri öldürüldü
Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar zaman zaman şiddetlenirken Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada 4 İsrail askeri öldürüldü.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmeleri sürerken sahada ise çatışmalar zaman zaman şiddetleniyor.
Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada İsrailli 4 asker öldürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada askerlerin isimlerini duyurdu.
7 Ekim'den beri süren çatışmalarda 900'e yakın İsrail askeri öldürülürken 5 binden fazla asker de yaralandı.
İsrail askerleri arasında 7 Ekim'den bu yana intihar edenlerin sayısının ise 28 olduğu bildirildi. İsrail Ordusu yaşanan psikolojik bunalımlardan ötürü 7/24 psikolog desteği sağlamaya başladı.