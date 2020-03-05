Şans Topu 4 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 4 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

4 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 12 - 25 - 28 - 32 + 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / PENDİK

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 931.374,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.007,90 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 592,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.520 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,70 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.979 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 94.759 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 53.430 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,45 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 176.938 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

26 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 11 - 20 - 25 - 28 + 6