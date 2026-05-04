4 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşların gündeminde en çok yer tutan konuların başında barajlardaki doluluk oranları geliyor. Artan sıcaklıklar ve yağış miktarındaki azalma, kentin su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırırken, özellikle içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların seviyesi yakından takip ediliyor. Peki, 4 Mayıs 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
ASKİ 4 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 4 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 42,38 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 77.46
Çamlıdere Barajı: Yüzde 36.33
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70.56
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76.35
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 64.54
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.60
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20