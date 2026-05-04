        4 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşların gündeminde en çok yer tutan konuların başında barajlardaki doluluk oranları geliyor. Artan sıcaklıklar ve yağış miktarındaki azalma, kentin su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırırken, özellikle içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların seviyesi yakından takip ediliyor. Peki, 4 Mayıs 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da yaşayanların gündeminde barajlardaki doluluk oranları ilk sıralarda yer alıyor. Peki, önümüzdeki sıcak aylarda su kesintisi yaşanmadan sorunsuz bir yaz geçirmek mümkün olacak mı? İşte 4 Mayıs 2026 Ankara baraj doluluk oranları...

        ASKİ 4 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 4 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 42,38 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 77.46

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 36.33

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70.56

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76.35

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 64.54

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.60

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
