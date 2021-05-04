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4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 4 Mayıs vaka sayısı 2021

Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu açıklıyor. Korona vaka sayısında düşüş sürüyor. 4 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 4 Mayıs vaka sayısı 2021

4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.İşte son dakika koronavirüs haberleri...

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakını vefat eden bir kişinin sosyal medyada ölüm belgesi paylaşarak, Kovid-19 sebepli ölümün saklandığına yönelik iddiaları üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri, hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir." bilgisini verdi.

Üst komisyon incelemesi sonrası ölüm raporunun 2 Mayıs 2021'de hekime iade edilerek, hastanın Kovid-19 pozitif olduğunun tanıda belirtilmesi gerektiğinin bildirildiğini aktaran Koca, hekimin de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onayladığını kaydetti.

Koca, açıklamasında "Bu hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde Kovid ölüsü olarak kayıtlıdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Nisan-3 Mayıs 2021 arasında ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik 3 milyon 948 bin 265 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi

Kovid-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düzenlenen eğlence görüntüleri haberlere konu olan 5 yıldızlı otelle ilgili idari yaptırım uygulandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da otelin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasının iptal edildiğini ve faaliyetlerinin salgın süresince durdurulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER),tam kapanmaya ilişkin çalışmaları takip etti.

Ersoy, yaptığı açıklamada, "2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktalarımızda, toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yapılan aşı miktarına ilişkin, "65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71.82'ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48.51'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

Tam kapanma döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte emniyet ekiplerinin 100'e yakın noktada yoğun uygulama ve denetim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "6 Nisan itibarıyla günlük vaka sayısı 610 iken, her geçen gün azalan grafikle 2 Mayıs itibarıyla günlük vaka sayısı yüzde 54 düşüşle 283'e geriledi." bilgisini verdi.

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