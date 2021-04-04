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4 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

4 Nisan vaka sayısı araştırılıyor. Her geçen gün korona vaka sayısında yaşanan artış vatandaşları endişelendiriyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

4 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

Vatandaşlar 4 Nisan koronavirüs tablosunu merak ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel korona tablosuna göre; son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu. 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel koronavirüs haberleri...

4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İçişleri Bakanlığınca tematik denetimler kapsamında 149 bin 815 restoran, kafeterya, kahvehane gibi iş yeri kontrol edilirken, 1558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlanmadığı belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 100 bin 773 personelden oluşan 25 bin 913 ekip görev yaptı.

Gün boyu süren uygulama kapsamında 149 bin 815 iş yeri denetlendi.

"Rehberlik edici yaklaşım" esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 287 iş yerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, 1558 iş yerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 iş yerine girişte HES kodu sorgulaması yapılmadığı, 354 iş yerinde de belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davranıldığı tespit edildi.

Denetimlerde 3 bin 175 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlenirken, 1082 işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı, 2 bin 523 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan kişi ve işletmeler hakkında 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatıldı, 67 araç da faaliyetten men edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (23,43),Hakkari (36,72),Şanlıurfa (40,7),Van (42,55),Bitlis (47,29),Mardin (48,91),Siirt (50,74),Muş (54,49),Batman (57,39),Diyarbakır (60,05),Uşak (84,72),Burdur (92,85),Denizli (94,15),Kars (106,34),Adana (111,26),Kahramanmaraş (112,83),Ağrı (121,96),Mersin (122,17),Bingöl (124,57),Hatay (132,95),Manisa (139,04),Muğla (146,59),Aydın (153,16),Afyonkarahisar (153,21),Elazığ (153,92),Isparta (157,39),Kırşehir (158),Artvin (164,6),Sivas (164,97),Tunceli (170,18),Gaziantep (171,86),Kırıkkale (179,76),Ardahan (185,11),Antalya (190,44),Kütahya (190,57),Karaman (196,53),Karabük (202,78),Zonguldak (205,85),Gümüşhane (206,07),Nevşehir (209,53),Düzce (217,85),İzmir (218,88),Iğdır (225,52),Adıyaman (230,69),Bartın (232,69),Yozgat (234,55),Niğde (239,18),Sakarya (241,98),Bayburt (244,17),Erzurum (245,16),Aksaray (257,91),Bursa (260,43),Ankara (272,79),Bolu (287,8),Çankırı (305,57),Kayseri (315,94),Osmaniye (316,47),Erzincan (321,2),Çorum (322,56),Tokat (334,86),Bilecik (340,62),Trabzon (353,49),Eskişehir (358,9),Sinop (360,34),Amasya (370,5),Kocaeli (371,11),Malatya (373,87),Kilis (385,88),Rize (404,81),Edirne (409,06),Tekirdağ (409,13),Konya (426,17),Balıkesir (430,63),Kastamonu (453),Ordu (459,94),Giresun (503,88),Kırklareli (518,33),Çanakkale (546,77),Yalova (564,03),İstanbul (591,45),Samsun (678,72)."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844'tür."

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