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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hastanede yılan paniği: 4 saatte bulunup doğaya salındı! - Gündem haberi

        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!

        Antalya'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla uzman ekiplerce bulunup doğaya salındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:45
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        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde, ormanın yanındaki Kemer Devlet Hastanesi'ne dün saat 22.30 sıralarında giren yılanı gören hasta yakını, Kemer Arama Kurtarma Derneği'nden (KEMKUT) yardım istedi.

        ÖZEL EKİPLER YILANI ARADI

        DHA'da yer alan habere göre daha önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK), hayvan arama kurtarma eğitimi alan ekip üyesinin de bulunduğu 4 kişi, hastaneye gelip yılanı aradı.

        4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU

        Ekip üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yılanın yerini tespit etti.

        AKDENİZ ENGEREĞİ ORMANA BIRAKILDI

        Ekibin yakalayıp çuvala koyduğu yılan, hastaneden çıkarıldı. Yavru bir Akdeniz engereği olduğu tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı.

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