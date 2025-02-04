4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kanser Günü, her yıl 4 Şubat'ta tüm dünyada kanser farkındalığını artırmak, kanserden korunma, erken teşhis ve tedavi konularında bilgi sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir gündür.

Dünya Kanser Günü, 2000 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından başlatılmıştır. O tarihten bu yana, hükümetler, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medya kanalları aracılığıyla yürütülen kampanyalar sayesinde dünya genelinde kanserle mücadelede farkındalık yaratma konusunda önemli bir araç haline gelmiştir.