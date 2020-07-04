Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu açıklıyor. 3 Temmuz Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 202.284'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.167 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki 4 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 3 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

3 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." dedi.

Bir önceki gün ise bu şekildeydi:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 24 saatte yurt genelinde 21 ilde 7 mahalle, 1 belde, 2 mezra, 7 köy, 3 cadde, 4 sokak ile 113 ev ile Manisa'daki 139 kişi karantinaya alındı. Yine mesafe kuralları ihlalleri ortaya çıkan yeni pozitif vakaların görülmesiyle alınan kararlar doğrultusunda karantina bölgelerinde, vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalmaları ve izalasyon kurallarına uymaları istendi

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 10 milyon 600 bini geride bırakırken 3 Temmuz itibariyle en az 516 bin kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da koronavirüsten son 24 saatte 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi hayatını kaybetti.



Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1252 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi.

KORONAVİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD'DE KORONA REKORU

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en yoğun yaşandığı ülke olan ABD'de son 24 saatte 55 bin yeni vaka tespit edildi. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasının ilk sırada yer alan ABD'de son 24 saatte 55 bin 274 kişiye koronavirüs bulaştığı açıklandı.

Reuters'ın son dakika uyarısıyla geçtiği habere göre Florida eyaletinde 10 bin vaka görüldü. California'da ise vakalarda %37'lik bir artış olduğu uyarısı yapıldı. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı sa 130 binin üzerinde.