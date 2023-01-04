4 yıldır atıl olan Karadeniz'in en uzun teleferiğinde yeni gelişme!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 2018'de belediye tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyeti olan, 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferik, ilk sene 60 bin kişi ağırlanmasının ardından işletilemeyince kullanılmadı.

Karadeniz'in en uzun teleferiği, 4 yıl sonra yeniden hizmete alınacak. Yeni bir şirketin 4 yıllığına kiraladığı teleferik, bakım ve onarım çalışmalarının ardından turizm sezonunda yeniden hizmete girecek.

3'ÜNCÜ İHALEDE KİRALANDI

Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi'nde ticari tesislerin de yapımıyla ilk olarak 3 Ağustos 2022'de tüm hizmet gelirleri ile yıllık 1 milyon 800 bin TL kira bedeliyle yapılan teleferik ihalesine katılım olmadı.

İhale şartları iyileştirilerek 29 Kasım 2022'de yeniden ihaleye çıkılan teleferik için yine sonuç alınamadı. Son 28 Aralık 2022'de 3'üncü defa ihalesi gerçekleştirilen teleferik işletmesi için katılan firma, yıllık 100 bin TL kira bedeli ile 24 yıllığına sadece teleferiği kiraladı.