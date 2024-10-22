40 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki öğretmenleri için, girdiği son dersin zilinin çalmasının ardından sınıfın kapısında onu alkışlarla karşıladı.

Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Devrez'i okuldan ayrılıncaya kadar alkışladı. Bazı öğrenciler gözyaşı döktü.

Devrez, öğrencilerine ve idarecilere bu anlamlı veda için teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, burada yaptığı konuşmada, Ayhan Devrez'in aynı zamanda kendisinin de öğretmeni olduğunu söyledi.